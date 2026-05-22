40 viñas del Valle del Maipo ofrecen degustaciones de vino: Cómo conseguir entrada gratis a la Vendimia

El evento abierto a todo público, además cuenta con los shows de grandes artistas como Los Tres, María José Quintanilla y Los Jaivas.

Ya está en curso la cuarta edición de la Vendimia del Valle del Maipo 2026 en el Parque Estadio Nacional, en la comuna de Ñuñoa.

La fiesta del vino más importante del país, organizada por el Gobierno de Santiago, es gratuita y abierta a todo público.

Si bien el evento inició este jueves 21 de mayo, se extenderá hasta el sábado 23 desde las 12:00 hasta las 22:00.

Si estás interesado en asistir a la última fecha de la Vendimia, conoce acá cómo adquirir tu entrada.





¿Cómo adquirir tu entrada gratis a la Vendimia 2026?

Las entradas para la Vendimia del Valle del Maipo 2026 se pueden conseguir en el sitio web oficial de Ticketplus.

Como son gratuitas, solo debes inscribirte para asistir . Sin embargo, eso no incluye la entrega de una copa ni las degustaciones.

Para vivir la experiencia completa debes comprar alguna de las siguientes tres opciones:

Copa + 3 tickets de degustación: $11.000

Copa + 5 tickets de degustación: $16.000

Copa + 8 tickets de degustación: $21.000

¿Qué ofrece la fiesta de la Vendimia 2026?

Esta gran celebración cuenta con distintas degustaciones y venta de vino de más de 41 viñas del Valle del Maipo.

Además, se instalan 20 foodtrucks y 6 restaurantes, junto a una feria de emprendedores y una muestra de las 52 comunas de la Región Metropolitana.

Aparte, los asistentes a la Vendimia pueden disfrutar de la música en vivo de grandes artistas en dos escenarios.