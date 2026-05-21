Grave choque deja dos detenidos en La Cisterna: Sujetos arrancaban tras encerrona en Ñuñoa

De acuerdo con personal policial, los sujetos detenidos, ambos mayores de edad, contaban con un amplio prontuario.

Pasadas las 23:00 horas de este miércoles, Carabineros comenzó el seguimiento de tres sujetos que se trasladaban por Ñuñoa con un vehículo robado, el que lograron sustraer tras intimidar con un arma de fuego a su dueña en el sector de Ramón Cruz.

Tras su huida, los antisociales terminaron provocando un grave choque en las cercanías del metro La Cisterna, permitiendo que personal policial lograra la detención de dos de estos, ambos hombres, de 18 y 20 años, con amplio prontuario policial.