¿Cuándo es el Día del Niño en Chile este 2026? Conoce la fecha oficial

Centros comerciales, parques de entretención y municipios desplegarán una amplia agenda de actividades gratuitas y espectáculos enfocados en la infancia.

El Día del Niño y la Niña 2026 en Chile ya tiene fecha confirmada: este esperado hito familiar se celebrará a comienzos de agosto en todo el país para homenajear a los más pequeños del hogar.

Esta fecha busca visibilizar los derechos fundamentales de los niños. Su origen promueve el bienestar, la protección, la educación y el desarrollo integral de las etapas infantiles.

Chile adoptó festejar a la niñez en agosto tras ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, convirtiéndose en un momento central dentro del calendario invernal.

Durante este fin de semana, familias de todo el país organizan panoramas, espectáculos al aire libre, actividades culturales y momentos especiales para los más pequeños.





Cuándo es el Día del Niño en Chile

Publicar esta información con anticipación permite a las familias planificar sus presupuestos y agendas con tiempo para disfrutar el segundo domingo de agosto en todo Chile.