Subsidio Eléctrico: Revisa la fecha en que darán los resultados de la quinta y última convocatoria

Este beneficio busca aliviar el bolsillo de las familias con un monto que va desde los $17.346 hasta los $31.224, dependiendo de la cantidad de personas que integren el hogar beneficiado

Fue el pasado 5 de junio cuando finalizó el plazo para postular a la quinta y última convocatoria al Subsidio Eléctrico, pues la ministra de Energía, Ximena Rincón, anunció que el beneficio no se seguirá entregando.

Este apoyo estatal, vale recordar, otorga un descuento de hasta 31 mil pesos en las cuentas de la luz de los hogares más vulnerables del país. Los resultados de sus beneficiarios serán dados a conocer durante los próximos días.

La fecha de los resultados del Subsidio

Los beneficiarios recibirán el descuento durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de este año, y el pago será retroactivo.

Para conocer los resultados, los postulantes deberán esperar hasta el próximo miércoles 12 de agosto , fecha en que se conocerán quienes obtendrán el beneficio.