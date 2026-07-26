Subsidio Eléctrico: Revisa la fecha en que darán los resultados de la quinta y última convocatoria
Este beneficio busca aliviar el bolsillo de las familias con un monto que va desde los $17.346 hasta los $31.224, dependiendo de la cantidad de personas que integren el hogar beneficiado
Fue el pasado 5 de junio cuando finalizó el plazo para postular a la quinta y última convocatoria al Subsidio Eléctrico, pues la ministra de Energía, Ximena Rincón, anunció que el beneficio no se seguirá entregando.
Este apoyo estatal, vale recordar, otorga un descuento de hasta 31 mil pesos en las cuentas de la luz de los hogares más vulnerables del país. Los resultados de sus beneficiarios serán dados a conocer durante los próximos días.
La fecha de los resultados del Subsidio
Los beneficiarios recibirán el descuento durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de este año, y el pago será retroactivo.
Para conocer los resultados, los postulantes deberán esperar hasta el próximo miércoles 12 de agosto, fecha en que se conocerán quienes obtendrán el beneficio.
¿Cuál es el descuento que otorga el Subsidio Eléctrico?
El valor del descuento dependerá de la cantidad de integrantes por hogar.
- Un integrante: Recibe $17.346.
- Dos a tres integrantes: Reciben $22.548.
- Cuatro o más integrantes: Reciben $31.224.
¿Quiénes reciben el descuento de hasta $31 mil?
Todas las personas mayores de 18 años que cumplen con al menos uno de los siguientes requisitos, recibirán el Subsidio Eléctrico si lo solicitaron:
- Pertenecer al 40% más vulnerable en el Registro Social de Hogares (RSH), vigente a la segunda quincena de mayo de 2026.
- Pertenecer a un hogar con al menos una persona electrodependiente según el Registro de Personas Electrodependientes, vigente a marzo de 2026. Además, contar con RSH, independiente de su tramo.
También, deben ser arrendatarios o propietarios del hogar, y encontrarse al día en el pago de las cuentas de electricidad al 22 de junio de 2026.