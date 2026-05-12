Investigan muerte adulta mayor en plena vía pública en La Cisterna: Habría intervenido en discusión

Vecinos de calle Jorge Cáceres, sitio donde ocurrió el presunto homicidio, aseguraron que escucharon una fuerte discusión y disparos.

Una adulta mayor fue hallada sin vida en plena vía pública por la Policía de Investigaciones (PDI) en la comuna de La Cisterna, en la región Metropolitana.

El hecho ocurrió en calle Jorge Cáceres y, aunque se desconoce la causa de muerte, vecinos aseguraron que escucharon una fuerte discusión y disparos en el lugar.

En concreto, testigos aseguraron en Contigo en la Mañana que había dos personas peleando en el sitio, por lo que la mujer habría decidido intervenir.





Posteriormente, la víctima se habría desvanecido y luego ambos sujetos se dieron a la fuga. Los mismos residentes afirmaron que escucharon entre tres a cuatro balazos.

Una de ellas, incluso, dijo en el programa de Chilevisión que no había visto antes a la adulta mayor, por lo que es posible que no viviera en el sector.

La mujer tendría cerca de 70 años y hasta ahora su identidad no ha podido ser identificada. Las policías trabajan en las pericias y en la autopsia de rigor.