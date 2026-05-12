“Eres otro”: Felipe Izquierdo mostró su impactante antes y después gracias a Fiebre de Baile

El comediante mostró su notorio cambio físico desde que ingresó al programa de Chilevisión. “Efectos del baile”, expresó en Instagram, siendo elogiado hasta por Cecilia Bolocco.

El comediante Felipe Izquierdo sorprendió en redes sociales al mostrar su cambio físico desde que ingresó a Fiebre de Baile.

A través de Instagram, Izquierdo publicó su impactante antes y después gracias a su participación en el programa de Chilevisión. “Efectos del Baile”, escribió en la publicación.

“Qué se puede decir… ¡a bailar!”, agregó en la descripción, desatando una ola de reacciones entre sus fanáticos.

“Rejuvenecido totalmente”, “siga bailando nomás”, “cómo se ha de sentir Elvira ahora que está más delgada” y “eres otro” , fueron parte de los comentarios.





Cecilia Bolocco elogió cambio físico de Felipe Izquierdo

Dentro de las personas que elogiaron esta transformación estuvo la ex Miss Universo, Cecilia Bolocco, quien es amiga del querido comediante.

“Por Dios que te ha hecho bien bailar!!!! Cómo no recordar las fiestas con tus papás, grandes bailarines y gozadores… de ahí vienes, con el ritmo en la sangre“, destacó Bolocco.

Asimismo, la animadora sostuvo que “ese es tu ‘inner groove’ que te hace brillar!!! Pero lo más lindo es tu alegría cada vez que sales a la pista, te brota por los poros!!! Bravo mi querido hermano”.

Ante esto, Felipe agradeció las palabras de Cecilia y aseguró: “Tú siempre fuiste el alma de la fiesta, querida amiga del alma”.

A lo largo del programa, Izquierdo se ha convertido en uno de los participantes más queridos, siendo salvado cada semana de la eliminación gracias al voto popular.

Revisa el antes y después de Felipe Izquierdo: