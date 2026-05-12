Aviso de bomba obligó a masiva evacuación en Mall Plaza Oeste: GOPE descartó amenaza

Cerca de 1.500 alumnos del instituto DuocUC y alrededor de 600 trabajadores del centro comercial debieron abandonar el recinto tras la activación del protocolo de seguridad.

Una amenaza de bomba obligó a realizar un masivo procedimiento de evacuación durante este martes al interior del Mall Plaza Oeste, en la comuna de Cerrillos, región Metropolitana.

El hecho ocurrió la mañana de este martes, luego que en un baño de hombres del tercer piso del centro comercial encontraran escrita con plumón rojo la frase “DEJÉ UNA BOMBA 12:00 EXPLOTA”.

Tras ello, personal de seguridad cerró los accesos y realizó la evacuación de los trabajadores que estaban en el interior del recinto. Luego, funcionarios del GOPE de Carabineros desplegaron sus equipos en el lugar.





GOPE no encontró indicios de bomba

El coronel Jorge Molina, de la Prefectura Santiago Rinconada, detalló QUE “personal de aseo en el tercer piso, en un baño, observó un rayado que hacía alusión a un artefacto explosivo, una bomba, puntualmente”.