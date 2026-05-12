Américo queda con arraigo nacional en formalización por VIF a Yamila Reyna: Podría acceder a un beneficio

Otra de las solicitudes que fueron autorizadas durante la audiencia fue impedir que el cantante se refiera de manera pública sobre la actriz mientras dure la investigación.

Con arraigo nacional quedó el cantante nacional Américo tras enfrentar su audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de San Javier por el delito de lesiones en el contexto de violencia intrafamiliar.

El tribunal también decretó la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima. Tampoco se podrá referir de manera pública sobre Yamila Reyna mientras dure la investigación

Américo podrá optar a fianza de retorno

El tribunal decretó el arraigo con excepciones, pues autorizó al artista a cumplir con los conciertos que tiene agendados para las siguientes semanas.

Los recitales incluyen paradas en Buenos Aires, Argentina; una ceremonia de premiación en Quito, Ecuador; y una serie de presentaciones en Ciudad de México.

Eso sí, Américo podrá acceder al beneficio cumpliendo antes un requisito, que es el pago de un monto de 5 millones de pesos. El intérprete no confirmó si accederá a esta fianza de retorno.

Cantante no podrá hablar sobre Yamila

El artista, vale recordar, se presentó esta mañana ante la justicia por la denuncia por violencia intrafamiliar (VIF) que interpuso su expareja, la actriz argentina Yamila Reyna.

“Fiscalía realizó la investigación respectiva y se logró establecer efectivamente que la víctima recibió violencia verbal, de alto calibre, violencia física, frente a múltiples personas en la comunidad de San Javier”, declaró el persecutor Patricio Caroca.

“En estos delitos de violencia intrafamiliar el objetivo principal de la fiscalía es dar protección a la víctima. Se decretaron dos cautelares en ese sentido: prohibición de comunicarse y prohibición de acercarse”, ratificó.

Sobre la prohibición de emitir declaraciones sobre la actriz, aclaró que “el tribunal entendió que esta implica necesariamente no realizar ningún tipo de comentario ni directa ni indirectamente, ya sea en persona o a través de los medios de comunicación”.