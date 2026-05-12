En silencio total: Así fue la caótica llegada de Américo a formalización por denuncia de Yamila Reyna

Rodeado de cámaras y micrófonos, el cantante nacional ingresó al tribunal en San Javier para responder a las acusaciones de su expareja. En tanto, la defensa de la actriz reveló las medidas que pedirán en la audiencia.

En una jornada marcada por la expectación mediática, el cantante nacional Américo arribó la mañana de este martes al Juzgado de Garantía de San Javier.

El artista enfrenta una audiencia de formalización tras la denuncia por violencia intrafamiliar (VIF) interpuesta por su expareja, la actriz argentina Yamila Reyna.

Rodeado de cámaras y micrófonos, Domingo Vega (nombre real del cantante) ingresó al tribunal en total silencio, sin entregar declaraciones a los medios de comunicación.

Defensa de Yamila Reyna pide medidas contra Américo

Minutos antes del inicio de la audiencia, Karim Hein, abogada de Yamila Reyna, confirmó la contundencia de la denuncia.





“La única forma en que un fiscal llegue a una decisión de formalizar es porque existen antecedentes que fundan su convicción”, señaló la jurista, ratificando la existencia de episodios de violencia contra la comunicadora.

Respecto a la estrategia legal y las posibles sanciones, Hein precisó que buscarán adherirse a lo solicitado por la Fiscalía para dar mayor fuerza a la resolución del tribunal, aunque descartó pedir la prisión preventiva por considerarla una medida “muy difícil” en este tipo de casos.

Además, la abogada negó tener conocimiento de negociaciones entre la Fiscalía y la defensa de Américo, subrayando que su representada tiene una “voz potente” y no está obligada a aceptar salidas alternativas que no la dejen conforme.

“Nos dejaría conformes que no se siga produciendo la victimización secundaria que se ha dado en medios, con algunas manifestaciones del propio imputado respecto de los hechos, respecto a la eventual justificación de una agresión. Creemos que eso es lo primero que esperamos”, sostuvo Hein.





El origen de la denuncia contra Américo

La formalización apunta a episodios de violencia que habrían ocurrido entre el 4 y el 7 de febrero de este año, en el contexto del Festival Oro Verde de Empedrado.

Según los antecedentes que maneja la Fiscalía, asistentes notaron actitudes “extrañas” y un diálogo llamativo cuando Reyna intentaba asistir al cantante con su vestuario.

Sin embargo, la situación habría escalado de forma violenta en una hostería, donde una fuerte discusión habría dejado evidencias sonoras.

En los últimos días, se filtró un audio en el que se escucharía al artista proferir insultos. Aunque los gritos habrían sido dirigidos hacia una maquilladora del equipo de Reyna, el registro es pieza fundamental para acreditar el contexto de agresividad denunciado por la comediante.

Esto se suma a una violenta discusión en una bencinera, cuando viajaban rumbo a Santiago. Según la denuncia de la actriz, en este lugar el cantante la habría agredido y quebrado su celular.