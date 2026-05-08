Yamila Reyna y Américo en tribunales: Revelan fecha de primera audiencia por denuncia de la actriz

La comediante denunció al cantante por el delito de violencia intrafamiliar, luego de una fuerte discusión después de participar en un festival en Empedrado. A poco más de tres meses, la expareja se enfrentará ante la justicia.

Américo y Yamila Reyna se enfrentarán ante la justicia por la denuncia por violencia intrafamiliar presentada por la actriz en febrero de este año.

La acción judicial se originó luego que la expareja protagonizara una fuerte discusión tras el Festival de Oro Verde, en la comuna de Empedrado.

A más de tres meses de lo ocurrido, Cecilia Gutiérrez reveló este jueves que el próximo 12 de mayo se llevará a cabo la primera audiencia en la que ambos volverán a verse las caras.

Además, expuso una de las principales pruebas de la defensa de Reyna: Un supuesto audio grabado en un hostal después del festival, donde se escucharía al cantante increpar a la comediante.





El origen de la demanda de Yamila Reyna a Américo

La denuncia presentada por Yamila Reyna contra Américo se originó tras una discusión ocurrida luego de una presentación del cantante en Empedrado, región del Maule.

Según los antecedentes difundidos a comienzos de este año, el conflicto habría continuado en una bencinera, donde el artista presuntamente insultó a Reyna, le rompió el teléfono celular y habría ejercido violencia psicológica y física.

La denuncia fue concretada posteriormente en una comisaría de Vitacura. El caso quedó radicado en el Tribunal de Familia y se habría decretado una prohibición de acercamiento contra el cantante mientras avanza la investigación.

El 26 de febrero, luego de darse a conocer la denuncia, Américo sostuvo: “Confío plenamente en que las instituciones correspondientes de mi país harán su trabajo de manera justa”.

“Será solo en esos espacios donde colaboraré y ejerceré mis derechos, resguardando la privacidad de mi entorno personal y familiar. Gracias por el cariño, el respeto y la comprensión”, afirmó en esa oportunidad.