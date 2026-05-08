Nombres, fechas y Colo Colo: Revisa si tu clave está en la lista negra de las peores contraseñas de los chilenos
Nombres propios del usuario y su mascota, fechas de nacimiento y secuencias numéricas son algunas de las claves más utilizadas por los chilenos, y más predecibles por los hackers.
Si tu contraseña es “123456” o el nombre de tu equipo de fútbol, no estás siendo muy original. En el Día Mundial de la Contraseña, un informe de NordPass alertó lo predecibles y vulnerables que son las claves de los chilenos.
Lo anterior evidencia una falta de originalidad al momento de asegurar cuentas personales y un alto riesgo de sufrir una vulneración de accesos.
Además de las secuencias numéricas, los chilenos suelen recurrir a elementos de la cultura popular y el entorno local que son de fácil acceso para software de hackeo.
De acuerdo a expertos, dicha decisión se da puesto que “las cosas comunes son las que se pueden adivinar fácilmente“.
Colocolo, Santiago1 y más: Estas son las peores contraseñas de los chilenos
De acuerdo a lo alertado por el informe, claves como nombres propios del usuario y su mascota, junto con fechas de nacimiento y números personales, son algunas de las más utilizadas.
Algunos ejemplos son:
- Benjamín
- Santiago1
- Password
- Lulú
- Colocolo
- Udechile
- 123456
Es por eso que la recomendación es preferir contraseñas más complejas.
Reglas básicas para una contraseña fuerte
- Mezcla de caracteres: Usa una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números (evita secuencias como “123”) y agrega símbolos especiales (como $, @, !, #, *).
- Longitud mínima: Debe tener al menos 12 a 15 caracteres. Entre más larga sea, más tiempo le tomaría a una computadora descifrarla.
- Evita información personal: No uses nombres de familiares, mascotas, tu fecha de nacimiento o número de teléfono, ya que son datos fáciles de encontrar en redes sociales.
- Sin palabras comunes: Evita palabras que aparezcan en el diccionario o términos obvios como “contraseña”, “password” o “admin”.
Estrategias para recordarlas
- Usa una “Frase de contraseña”: Elige tres o cuatro palabras sin relación aparente (ejemplo: “NubeVerdeGatoSalto”) y añade símbolos o números entre ellas.
- Método de reemplazo: Toma una frase que te guste y sustituye letras por símbolos similares (ejemplo la “A” por “@”, la “E” por “3”, la “S” por “5”).
- Gestores de contraseñas: Herramientas como o pueden generar y almacenar claves complejas por ti, así solo tienes que recordar una contraseña maestra.