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Nombres, fechas y Colo Colo: Revisa si tu clave está en la lista negra de las peores contraseñas de los chilenos

Nombres propios del usuario y su mascota, fechas de nacimiento y secuencias numéricas son algunas de las claves más utilizadas por los chilenos, y más predecibles por los hackers.

Javier Muñoz
Por Javier Muñoz

Periodista Digital

Si tu contraseña es “123456o el nombre de tu equipo de fútbol, no estás siendo muy original. En el Día Mundial de la Contraseña, un informe de NordPass alertó lo predecibles y vulnerables que son las claves de los chilenos.

Lo anterior evidencia una falta de originalidad al momento de asegurar cuentas personales y un alto riesgo de sufrir una vulneración de accesos.

Además de las secuencias numéricas, los chilenos suelen recurrir a elementos de la cultura popular y el entorno local que son de fácil acceso para software de hackeo.

De acuerdo a expertos, dicha decisión se da puesto que “las cosas comunes son las que se pueden adivinar fácilmente“.

Colocolo, Santiago1 y más: Estas son las peores contraseñas de los chilenos

De acuerdo a lo alertado por el informe, claves como nombres propios del usuario y su mascota, junto con fechas de nacimiento y números personales, son algunas de las más utilizadas.

Algunos ejemplos son:

  • Benjamín
  • Santiago1
  • Password
  • Lulú
  • Colocolo
  • Udechile
  • 123456

Es por eso que la recomendación es preferir contraseñas más complejas.

Reglas básicas para una contraseña fuerte

  • Mezcla de caracteres: Usa una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números (evita secuencias como “123”) y agrega símbolos especiales (como $, @, !, #, *).
  • Longitud mínima: Debe tener al menos 12 a 15 caracteres. Entre más larga sea, más tiempo le tomaría a una computadora descifrarla.
  • Evita información personal: No uses nombres de familiares, mascotas, tu fecha de nacimiento o número de teléfono, ya que son datos fáciles de encontrar en redes sociales.
  • Sin palabras comunes: Evita palabras que aparezcan en el diccionario o términos obvios como “contraseña”, “password” o “admin”.

Estrategias para recordarlas

  • Usa una “Frase de contraseña”: Elige tres o cuatro palabras sin relación aparente (ejemplo: “NubeVerdeGatoSalto”) y añade símbolos o números entre ellas.
  • Método de reemplazo: Toma una frase que te guste y sustituye letras por símbolos similares (ejemplo la “A” por “@”, la “E” por “3”, la “S” por “5”).
  • Gestores de contraseñas: Herramientas como  o  pueden generar y almacenar claves complejas por ti, así solo tienes que recordar una contraseña maestra.
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