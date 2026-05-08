Nombres, fechas y Colo Colo: Revisa si tu clave está en la lista negra de las peores contraseñas de los chilenos

Nombres propios del usuario y su mascota, fechas de nacimiento y secuencias numéricas son algunas de las claves más utilizadas por los chilenos, y más predecibles por los hackers.

Si tu contraseña es “123456” o el nombre de tu equipo de fútbol, no estás siendo muy original. En el Día Mundial de la Contraseña, un informe de NordPass alertó lo predecibles y vulnerables que son las claves de los chilenos.

Lo anterior evidencia una falta de originalidad al momento de asegurar cuentas personales y un alto riesgo de sufrir una vulneración de accesos.

Además de las secuencias numéricas, los chilenos suelen recurrir a elementos de la cultura popular y el entorno local que son de fácil acceso para software de hackeo.

De acuerdo a expertos, dicha decisión se da puesto que “las cosas comunes son las que se pueden adivinar fácilmente“.





Colocolo, Santiago1 y más: Estas son las peores contraseñas de los chilenos

De acuerdo a lo alertado por el informe, claves como nombres propios del usuario y su mascota, junto con fechas de nacimiento y números personales, son algunas de las más utilizadas.

Algunos ejemplos son:

Benjamín

Santiago1

Password

Lulú

Colocolo

Udechile

123456

Es por eso que la recomendación es preferir contraseñas más complejas.

Reglas básicas para una contraseña fuerte

Mezcla de caracteres: Usa una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números (evita secuencias como “123”) y agrega símbolos especiales (como $, @, !, #, *).

Usa una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números (evita secuencias como “123”) y agrega símbolos especiales (como $, @, !, #, *). Longitud mínima: Debe tener al menos 12 a 15 caracteres. Entre más larga sea, más tiempo le tomaría a una computadora descifrarla.

Debe tener al menos 12 a 15 caracteres. Entre más larga sea, más tiempo le tomaría a una computadora descifrarla. Evita información personal: No uses nombres de familiares, mascotas, tu fecha de nacimiento o número de teléfono, ya que son datos fáciles de encontrar en redes sociales.

No uses nombres de familiares, mascotas, tu fecha de nacimiento o número de teléfono, ya que son datos fáciles de encontrar en redes sociales. Sin palabras comunes: Evita palabras que aparezcan en el diccionario o términos obvios como “contraseña”, “password” o “admin”.

Estrategias para recordarlas