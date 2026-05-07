Cómo hacer una contraseña segura: Revisa acá algunas importantes recomendaciones

Los usuarios crean una contraseña a través de una combinación de números, letras y símbolos, donde se recomienda hacerla lo más extensa posible y con la mayor cantidad de caracteres.

Una contraseña es un conjunto de caracteres utilizados para acceder a información reservada, ya sea en un sistema, servicio, sitio web, computador o dispositivo móvil.

Los usuarios crean una contraseña a través de una combinación de números, letras y símbolos, donde se recomienda hacerla lo más extensa posible y con la mayor cantidad de caracteres.

A continuación te indicamos cómo crear una contraseña segura.





Reglas básicas para una contraseña fuerte

Longitud mínima: Debe tener al menos 12 a 15 caracteres. Entre más larga sea, más tiempo le tomaría a una computadora descifrarla.

Debe tener al menos 12 a 15 caracteres. Entre más larga sea, más tiempo le tomaría a una computadora descifrarla. Mezcla de caracteres: Usa una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números (evita secuencias como “123”) y agrega símbolos especiales (como $, @, !, #, *).

Usa una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números (evita secuencias como “123”) y agrega símbolos especiales (como $, @, !, #, *). Evita información personal: No uses nombres de familiares, mascotas, tu fecha de nacimiento o número de teléfono, ya que son datos fáciles de encontrar en redes sociales.

No uses nombres de familiares, mascotas, tu fecha de nacimiento o número de teléfono, ya que son datos fáciles de encontrar en redes sociales. Sin palabras comunes: Evita palabras que aparezcan en el diccionario o términos obvios como “contraseña”, “password” o “admin”.

Estrategias para recordarlas

Usa una “Frase de contraseña”: Elige tres o cuatro palabras sin relación aparente (ejemplo: “NubeVerdeGatoSalto”) y añade símbolos o números entre ellas.

Elige tres o cuatro palabras sin relación aparente (ejemplo: “NubeVerdeGatoSalto”) y añade símbolos o números entre ellas. Método de reemplazo: Toma una frase que te guste y sustituye letras por símbolos similares (ejemplo la “A” por “@”, la “E” por “3”, la “S” por “5”).

Toma una frase que te guste y sustituye letras por símbolos similares (ejemplo la “A” por “@”, la “E” por “3”, la “S” por “5”). Gestores de contraseñas: Herramientas como LastPass Google Password Manager

Recomendaciones de seguridad adicionales