Cómo hacer una contraseña segura: Revisa acá algunas importantes recomendaciones
Los usuarios crean una contraseña a través de una combinación de números, letras y símbolos, donde se recomienda hacerla lo más extensa posible y con la mayor cantidad de caracteres.
Una contraseña es un conjunto de caracteres utilizados para acceder a información reservada, ya sea en un sistema, servicio, sitio web, computador o dispositivo móvil.
Los usuarios crean una contraseña a través de una combinación de números, letras y símbolos, donde se recomienda hacerla lo más extensa posible y con la mayor cantidad de caracteres.
A continuación te indicamos cómo crear una contraseña segura.
Reglas básicas para una contraseña fuerte
- Longitud mínima: Debe tener al menos 12 a 15 caracteres. Entre más larga sea, más tiempo le tomaría a una computadora descifrarla.
- Mezcla de caracteres: Usa una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números (evita secuencias como “123”) y agrega símbolos especiales (como $, @, !, #, *).
- Evita información personal: No uses nombres de familiares, mascotas, tu fecha de nacimiento o número de teléfono, ya que son datos fáciles de encontrar en redes sociales.
- Sin palabras comunes: Evita palabras que aparezcan en el diccionario o términos obvios como “contraseña”, “password” o “admin”.
Estrategias para recordarlas
- Usa una “Frase de contraseña”: Elige tres o cuatro palabras sin relación aparente (ejemplo: “NubeVerdeGatoSalto”) y añade símbolos o números entre ellas.
- Método de reemplazo: Toma una frase que te guste y sustituye letras por símbolos similares (ejemplo la “A” por “@”, la “E” por “3”, la “S” por “5”).
- Gestores de contraseñas: Herramientas como LastPass o Google Password Manager pueden generar y almacenar claves complejas por ti, así solo tienes que recordar una contraseña maestra.
Recomendaciones de seguridad adicionales
- Contraseñas únicas: Nunca reutilices la misma clave en diferentes sitios. Si hackean una cuenta, todas las demás estarán en riesgo.
- Autenticación de dos pasos: Siempre que sea posible, activa la verificación en dos pasos para añadir un paso extra de protección.
- Cámbialas periódicamente: Se recomienda renovar tus claves más importantes cada tres o seis meses.