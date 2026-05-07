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Cómo hacer una contraseña segura: Revisa acá algunas importantes recomendaciones

Los usuarios crean una contraseña a través de una combinación de números, letras y símbolos, donde se recomienda hacerla lo más extensa posible y con la mayor cantidad de caracteres.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Una contraseña es un conjunto de caracteres utilizados para acceder a información reservada, ya sea en un sistema, servicio, sitio web, computador o dispositivo móvil.

Los usuarios crean una contraseña a través de una combinación de números, letras y símbolos, donde se recomienda hacerla lo más extensa posible y con la mayor cantidad de caracteres.

A continuación te indicamos cómo crear una contraseña segura.

Reglas básicas para una contraseña fuerte

  • Longitud mínima: Debe tener al menos 12 a 15 caracteres. Entre más larga sea, más tiempo le tomaría a una computadora descifrarla.
  • Mezcla de caracteres: Usa una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números (evita secuencias como “123”) y agrega símbolos especiales (como $, @, !, #, *).
  • Evita información personal: No uses nombres de familiares, mascotas, tu fecha de nacimiento o número de teléfono, ya que son datos fáciles de encontrar en redes sociales.
  • Sin palabras comunes: Evita palabras que aparezcan en el diccionario o términos obvios como “contraseña”, “password” o “admin”.

Estrategias para recordarlas

  • Usa una “Frase de contraseña”: Elige tres o cuatro palabras sin relación aparente (ejemplo: “NubeVerdeGatoSalto”) y añade símbolos o números entre ellas.
  • Método de reemplazo: Toma una frase que te guste y sustituye letras por símbolos similares (ejemplo la “A” por “@”, la “E” por “3”, la “S” por “5”).
  • Gestores de contraseñas: Herramientas como LastPass o Google Password Manager pueden generar y almacenar claves complejas por ti, así solo tienes que recordar una contraseña maestra.

Recomendaciones de seguridad adicionales

  • Contraseñas únicas: Nunca reutilices la misma clave en diferentes sitios. Si hackean una cuenta, todas las demás estarán en riesgo.
  • Autenticación de dos pasos: Siempre que sea posible, activa la verificación en dos pasos para añadir un paso extra de protección.
  • Cámbialas periódicamente: Se recomienda renovar tus claves más importantes cada tres o seis meses.
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