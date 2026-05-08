Metro extenderá su horario por concierto este viernes: Revisa acá las estaciones involucradas

A través de su cuenta oficial de X, la empresa comunicó que serán 14 estaciones las que operarán hasta más tarde la jornada de este viernes. Sin embargo, solo tres de ellas permitirán el ingreso de pasajeros.

La mañana de este viernes, Metro de Santiago anunció cambios en el horario habitual de su servicio, a raíz del concierto de Korn, banda estadounidense que se presentará durante la noche en el Parque Estadio Nacional, Ñuñoa.

De acuerdo a lo informado por la empresa, algunas estaciones de la Línea 3 y 6 extenderán su horario para funcionar hasta más tarde.

En la misma línea, la entidad detalló el funcionamiento que tendrá cada estación, puesto que no todas estarán habilitadas para ingresar o realizar combinación.

Metro funcionará hasta las 00:00 horas este viernes: ¿Qué estaciones estarán operativas?

Dada la masividad del evento que proyecta reunir a más de 60 mil aficionados del metal, a través de su cuenta de X, Metro señaló que en total serán 13 estaciones las que operarán hasta las 00:00.

Sin embargo, solo tres de ellas funcionarán como ingreso.

Estaciones de ingreso:

Ñuñoa (L3 – L6)

Estadio Nacional (L6)

Ñuble (L6)

Estaciones de salida:

Línea 3 : Plaza Quilicura, Conchalí, Hospitales, U. de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña.

: Plaza Quilicura, Conchalí, Hospitales, U. de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña. Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Estadio Nacional, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

Estación de combinación:

Ñuñoa (L3 – L6)