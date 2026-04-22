Metro de Santiago anuncia retraso en su servicio habitual en una de sus líneas

La empresa de transporte público comunicó el estado del funcionamiento de sus trenes a través de su cuenta de X.

Metro de Santiago informó en sus redes sociales, a las 7:57, el retraso de la frecuencia habitual del servicio la mañana de este miércoles.

El tramo afectado correspondía a la Línea 5 y la causa de este problema no se dio a a conocer.

7:57 hrs. 🟡 Servicio en #L5 presenta un retraso en su servicio habitual. Seguiremos informando. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) April 22, 2026

Media hora más tarde, a las 8:27, Metro comunicó el restablecimiento de la frecuencia normal de los trenes.

8:27 hrs. 🟢 Desde este momento #L5 normaliza su frecuencia de trenes. https://t.co/Qlz6A8m9oj — Metro de Santiago (@metrodesantiago) April 22, 2026

Este es el segundo problema que ha presentado el servicio de transporte público esta semana. El pasado lunes la Línea 5 ya había presentado fallas.