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Metro de Santiago anuncia retraso en su servicio habitual en una de sus líneas

La empresa de transporte público comunicó el estado del funcionamiento de sus trenes a través de su cuenta de X.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Metro de Santiago informó en sus redes sociales, a las 7:57, el retraso de la frecuencia habitual del servicio la mañana de este miércoles.

El tramo afectado correspondía a la Línea 5 y la causa de este problema no se dio a a conocer.

Media hora más tarde, a las 8:27, Metro comunicó el restablecimiento de la frecuencia normal de los trenes.

Este es el segundo problema que ha presentado el servicio de transporte público esta semana. El pasado lunes la Línea 5 ya había presentado fallas.

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