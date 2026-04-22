22/ 04/ 2026 08:40

VIDEO | Revelan momento exacto en que empresario de 84 años fue secuestrado en San Miguel

Un empresario de 84 años fue secuestrado en la comuna de San Miguel durante la tarde de este martes, cuando la camioneta en la que viajaba el adulto mayor fue interceptada por al menos otros tres vehículos. Ahí lo obligaron a descender de su auto y subir a uno de los móviles de los captores. Minutos después, el vehículo del empresario fue encontrado con sus pertenencias personales. Existe mucha preocupación por parte de la familia, ya que la víctima es insulinodependiente y requiere suministros médicos cada seis horas.