A través de un íntimo y emotivo escrito, la comediante profundizó en los efectos que tuvo la llegada de su segunda hija a la familia. En él, afirmó que “el amor siempre busca la forma de multiplicarse”.

La comediante Alison Mandel enterneció a sus seguidores con una profunda reflexión en torno a la maternidad, en la que profundizó en la llegada de su segunda hija a la familia.

“Hay algo que no se habla mucho y es el ‘luto’ de tener otro hijo y que tu bebé deje de ser tu bebito y se transforme en hermano mayor”, comenzó diciendo en un post de Instagram.

Esto, en referencia a la adopción de Mila, su segunda retoña con Pedro Ruminot, y a Baltazar, el primero del clan. “El tiempo inevitablemente se divide y a veces lo veo mirándome con sus ojitos miel medios tristes“.

Lo anterior, continuó, “mientras yo regaloneo con la Mila y me derrito de amor con mi niña maravilla de ojos gigantes y sonrisa permanente”. Sin embargo, contó que ha conversado el tema con otras madres y que llegó a una conclusión.





“El amor siempre busca la forma de multiplicarse”

“‘Es normal’ me dijeron todas mis amigas mientras yo lloraba de culpa… me contaron que ellas también lloraban embarazadas la noche antes de parir y hablaban con sus hijos mayores”, relató en la red social.

Finalmente, cerró el escrito asegurando que, “aunque le explicamos de la mejor manera el proceso de adopción no es tan fácil de entender ni de explicar como un embarazo“.

“Sin embargo, el amor siempre busca la forma de multiplicarse y avanzar antes que otros sentimientos y logramos lo que hoy encuentro que es un equilibrio. Amo a mis hijitos hermosos y ellos se aman y pelean”, finalizó.

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