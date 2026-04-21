Los pensionados que tengan más de 65 años o más al 1 de mayo de este año podrán acceder a un beneficio que se entrega de forma anual y no necesita postulación.

En los próximos días comenzará el pago del Bono Invierno 2026. Este beneficio se entrega de forma anual durante el mes de mayo a personas mayores de 65 años

Para recibir el beneficio hay que ser pensionado y cumplir con alguno de los grupos de beneficiarios definidos por la ley.

Los beneficiarios no deben tener una pensión superior a $231.440, incluyendo beneficios como la Compensación por Diferencia de Expectativas de Vida y el Beneficio por Años Cotizados.





El Bono Invierno 2026 corresponde a $81.257, que se entregan de forma automática con la pensión.

Este monto no es tributable, ni imponible y tampoco está sujeto a descuentos.

¿Cuándo se paga el Bono Invierno 2026?

El Bono Invierno 2026 se paga durante el mes de mayo, con la pensión correspondiente al mes del beneficiario.

El bono se entrega por una sola vez y no requiere postulación, solo cumplir con los requisitos establecidos al 1 de mayo de 2026.

Requisitos: ¿Quiénes pueden recibir el Bono Invierno?

Los adultos mayores que reciban el bono deben cumplir con los siguientes requisitos

Tene r 65 años o más al 1 de mayo 2026

al 1 de mayo 2026 No superar los $231.440 de pensión (valor de la pensión mínima de vejez para personas de 75 años o más).

También deben ser parte de los siguiente grupos: