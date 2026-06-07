Anuncian cortes de luz en siete comunas de la RM para este lunes 8 de junio

Como parte de los trabajos programados de la empresa, estas interrupciones se prolongarán por cerca de seis horas en algunos sectores.

ENEL, la empresa encargada de la distribución del suministro eléctrico en la Región Metropolitana, anunció que ocho sectores de Santiago sufrirán corte de luz este lunes 8 de junio.

De acuerdo a lo publicado por el propio organismo, la interrupción del servicio se ocasionará por trabajos programados para mejorar la calidad del suministro en los sectores afectados.

Asimismo, indicaron que las siete comunas que sufrirán cortes de luz son: La Reina, Vitacura, San Joaquín, San Miguel, Conchalí, Pudahuel y Renca.





Anuncia corte de luz para 7 comunas de la RM

La Reina: desde las 14:00 hasta las 19:00 horas.

La Reina: desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.

Vitacura: desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

San Joaquín: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

San Miguel: desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Conchalí: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Pudahuel: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Renca: desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.