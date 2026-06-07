SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo 5.7

El evento se mantiene siendo monitoreado por las autoridades marítimas.

Durante la tarde de este sábado, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la posibilidad de tsunami en las costas chilenas tras el sismo 5,7 registrado a kilómetros de Rapa Nui .

La información fue dada a conocer a través de las redes sociales de Senapred, quienes señalaron que “el sismo magnitud 5.7 a 362 kilómetros al suroeste de Isla de Pascua NO reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.

De igual manera, el evento se mantiene siendo monitoreado por las autoridades marítimas.





Características del sismo

De acuerdo a información del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM) el sismo 5.7 se registró a las 14:01 de este sábado.

En la misma línea, el organismo detalló que el epicentro tuvo lugar a 362 km al sureste de Isla de Pascua.

#SenapredInforma SHOA indica que sismo magnitud 5.7 a 362 kilómetros al suroeste de Isla de Pascua NO reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

Más información en https://t.co/Opwl4MVE5k pic.twitter.com/graNo5qkcG — SENAPRED (@Senapred) June 7, 2026

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