“No puedo pagar arriendo ni las cuentas”: Aumenta debate por retención total de fondos a deudores del CAE

Aunque reconocen la existencia de la deuda, los afectados critican la forma de cobro.

Continúa el debate, luego que deudores del CAE denunciaron que la Tesorería General de la República retiró la totalidad de los fondos de sus cuentas bancarias por procesos de cobranza fiscal, dejándolos sin acceso a dinero para gastos básicos.

CHV Noticias conoció el testimonio de algunos afectados, quienes aseguran que las retenciones se realizaron sin aviso previo. Algunos relataron que descubrieron los descuentos al intentar pagar cuentas o realizar compras, encontrándose con sus cuentas completamente vacías.