“Me dejaron en cero”: Deudores del CAE denuncian retiro total de fondos desde sus cuentas bancarias

La TGR inició nuevas acciones de cobro contra deudores del CAE, generando denuncias de personas que aseguran haber quedado sin fondos en sus cuentas bancarias tras la retención de dinero.

Decenas de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) denunciaron durante los últimos días la retención total de fondos en sus cuentas bancarias por parte de la Tesorería General de la República (TGR).

La medida se enmarca en el plan de recuperación de recursos fiscales impulsado por el organismo para perseguir las deudas morosas asociadas al beneficio estudiantil.

La situación se produce apenas un día después de que la TGR informara, el pasado 4 de junio, el inicio de embargos sobre bienes raíces de personas con deudas impagas del CAE que no regularizaron su situación tras los procesos de notificación y cobranza.

Según indicó la institución, la medida ya comenzó a aplicarse en Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos, y será extendida progresivamente al resto del país.





“Me dejaron en cero”

Uno de los casos más difundidos es el de Ignacio Vigouroux, quien relató a The Clinic que descubrió la retención al intentar realizar una compra.

“Me sacaron hasta el último maldito peso que tenía en la cuenta corriente, la cuenta de ahorro y la cuenta vista”, afirmó al medio asegurando además que los descuentos se realizaron en distintas entidades bancarias, dejándolo “en cero recién pagado”.

Vigouroux explicó que en abril recibió una notificación para regularizar su deuda mediante un convenio de pago, pero aseguró que las condiciones propuestas eran imposibles de asumir.

“Me pedían un pie como de $1.500.000 y cuotas mensuales de $500.000. No me alcanzaba”, sostuvo y cuestionó el impacto de estas medidas, señalando que “nos están obligando a vivir en la clandestinidad”.

A este reclamo se suman registros compartidos por distintas personas en redes sociales que rápidamente se viralizaron. En uno de ellos, difundido por el usuario Elduirland, narra cómo se dio cuenta del descuento. “La TGR embargó toda la plata que tenía en la cuenta corriente, todo mi sueldo. Al ver eso, entré en colapso y fui a la TGR. Me dijeron que no hay manera que me devuelvan esa plata”.

La TGR sacó toda la plata de mi sueldo de mi cta corriente por cobro del CAE. Dejó mi cuenta en 0 para todo lo que queda del mes.#CAE #TGR pic.twitter.com/nRQ8qLCt6L — Quirlo (@Elduirland) June 5, 2026

Desde la TGR han defendido estas acciones argumentando que forman parte de las herramientas legales disponibles para recuperar recursos fiscales asociados al CAE. El organismo recordó que, además de la retención de activos financieros, los procedimientos pueden incluir embargos sobre bienes raíces e incluso avanzar hacia un remate judicial en caso de que la deuda continúe sin regularizarse.