El requisito clave que te podría dejar sin Bono Invierno 2026: Revisa si lo cumples

Este beneficio es uno de los más esperados por los adultos mayores cuando se acerca mayo y comienzan a bajar las temperaturas. Eso sí, hay un requisito que podría hacer que no lo recibas.

El Bono de Invierno es un beneficio económico que entrega el Estado a personas pensionadas durante los meses más fríos del año y su entrega está fijada para las próximas semanas.

El aporte se paga de forma automática y sin necesidad de postulación, siempre que se cumplan ciertos requisitos establecidos. Eso sí, existe un requisito que, si no lo cumples, te podría dejar sin recibir el beneficio.

El requisito que te dejaría fuera del Bono Invierno

La razón tiene que ver con el tope previsional y la coexistencia de beneficios: Si una persona recibe más de una pensión, incluidas pensiones de gracia o del seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, puede quedar fuera del Bono Invierno.

¿El motivo? Si la suma de esas pensiones supera los $231.440,35, salvo las excepciones expresamente contempladas para PGU, APSV o pensiones de reparación, no podrás recibir el beneficio.

En 2026, vale recordar que el bono alcanza los $81.257 y se pagará junto con la pensión de mayo a quienes cumplan con las condiciones establecidas.





¿Quiénes reciben el Bono Invierno ?

El bono está dirigido a personas pensionadas que cumplan con ciertos requisitos. El principal es tener 65 años o más al 1 de mayo de 2026. Además, deben pertenecer a alguno de estos grupos:

Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), ISL, Capredena, Dipreca o mutualidades .

. Pensionados de AFP o compañías de seguro con pensiones mínimas o aportes solidarios.

con pensiones mínimas o aportes solidarios. Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) .

. Personas con pensiones de reparación o beneficios similares.

Otro requisito clave es que la pensión sea igual o inferior a la pensión mínima de vejez, según los límites establecidos por la ley.