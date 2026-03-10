Adultos mayores pueden recibir $81.257 del Bono de Invierno: Revisa si cumples los requisitos - Chilevisión

Los adultos mayores pensionados podrían recibir un pago único extra junto a su pensión, sin necesidad de postular. Conoce los requisitos que deben cumplir para acceder al Bono Invierno.

El Bono Invierno es una ayuda estatal dirigida a adultos mayores pensionados de 65 años o más. Es un beneficio que no requiere postulación y se entrega a quienes cumplan los requisitos.

A partir de los primeros días de mayo se comenzarán a pagar los $81.257 a quienes les corresponda. Este beneficio se entrega una sola vez y no es tributable, ni imponible, ni está sujeto a descuentos.

Requisitos para recibir el Bono Invierno 2026

Este aporte monetario es para adultos de 65 años (cumplidos al 1 de mayo) o más. Para recibiro, es necesario que pertenezcan a uno de estos grupos de personas beneficiarias:

Pensiones contributivas:

Pensionadas del Instituto de Previsión Social ( IPS ), Instituto de Seguridad Laboral ( ISL ), Caja de Previsión de la Defensa Nacional ( Capredena ), Dirección de Previsión de Carabineros de Chile ( Dipreca ) o de las mutualidades de empleadores, y perciban un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez ($231.440,35 reajustables en septiembre de cada año) para personas de 75 años o más .

), Instituto de Seguridad Laboral ( ), Caja de Previsión de la Defensa Nacional ( ), Dirección de Previsión de Carabineros de Chile ( ) o de las mutualidades de empleadores, y perciban un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez ($231.440,35 reajustables en septiembre de cada año) . Pensionadas de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), y que reciban una Pensión Mínima con Garantía Estatal.

Pensión Garantizada Universal (PGU):

Personas beneficiarias de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que no reciben ninguna otra pensión, siempre tendrán derecho al Bono de Invierno, aun cuando el monto de la PGU sea superior a la mínima de $222.474,62.

Pensiones especiales de reparación:

Personas beneficiarias de la Pensión de Reparación a Víctimas de Prisión Política y Tortura .

. Pensión de viudez de pensionados de reparación fallecidos .

. Pensión no contributiva de exonerados políticos.

El Bono Invierno no se entregará a quienes cobren más del monto de la pensión mínima, a exepción de quienes reciben la Pensión de Reparación, en ese caso, de igual forma tendrás derecho al bono, aunque exceda el monto mínimo.

¿Cuándo y cómo se paga?

Este beneficio se paga sólo una vez en mayo, y se depositan los $81.257 junto a la pensión que recibas, siempre y cuando cumplas con los requisitos mencionados anteriormente.

Revisa si eres beneficiario

Para conocer si te corresponde este bono, debes revisar tu liquidación en el portal ChileAtiende o haciendo clic aquí con tu Clave única.

Para conocer la fecha y forma de pago, puedes consultar con tu RUT, o también puedes dirigirte a una sucursal de ChileAtiende.