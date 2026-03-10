Adultos mayores pueden recibir $81.257 del Bono de Invierno: Revisa si cumples los requisitos - Chilevisión

Los adultos mayores pensionados podrían recibir un pago único extra junto a su pensión, sin necesidad de postular. Conoce los requisitos que deben cumplir para acceder al Bono Invierno.
El Bono Invierno es una ayuda estatal dirigida a adultos mayores pensionados de 65 años o más. Es un beneficio que no requiere postulación y se entrega a quienes cumplan los requisitos.
A partir de los primeros días de mayo se comenzarán a pagar los $81.257 a quienes les corresponda. Este beneficio se entrega una sola vez y no es tributable, ni imponible, ni está sujeto a descuentos.
Este aporte monetario es para adultos de 65 años (cumplidos al 1 de mayo) o más. Para recibiro, es necesario que pertenezcan a uno de estos grupos de personas beneficiarias:
Pensiones contributivas:
Pensión Garantizada Universal (PGU):
Pensiones especiales de reparación:
El Bono Invierno no se entregará a quienes cobren más del monto de la pensión mínima, a exepción de quienes reciben la Pensión de Reparación, en ese caso, de igual forma tendrás derecho al bono, aunque exceda el monto mínimo.
Este beneficio se paga sólo una vez en mayo, y se depositan los $81.257 junto a la pensión que recibas, siempre y cuando cumplas con los requisitos mencionados anteriormente.
Para conocer si te corresponde este bono, debes revisar tu liquidación en el portal ChileAtiende o haciendo clic aquí con tu Clave única.
Para conocer la fecha y forma de pago, puedes consultar con tu RUT, o también puedes dirigirte a una sucursal de ChileAtiende.