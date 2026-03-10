 Alerta por gran columna de humo en Santiago: Bomberos combaten incendio estructural - Chilevisión
Minuto a minuto
Impactante registro: Revelan video del momento en que hombre es asesinado en la puerta de su casa Encadenaban a pacientes y los maltrataban: PDI allanó hogar de ancianos en Paine acusado de violar derechos humanos Eran un padre, esposa e hijo: Revelan las identidades de las víctimas fatales de la tragedia de Algarrobo Nayib Bukele llega a Chile: Vicepresidente de El Salvador confirma su visita para 2026 Cambio de Mando 2026: Horario completo y cronograma de la ceremonia en el Congreso
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
10/03/2026 12:10

Alerta por gran columna de humo en Santiago: Bomberos combaten incendio estructural

Bomberos de Chile declaró tercera alarma de incendio en Santiago. Fuego afecta estructura ubicada en la intersección de Padre Orellana con General Gana.

Publicado por CHV Noticias

Una gran columna de humo llamó la atención desde distintos puntos de la capital. Bomberos de Chile declaró tercera alarma de incendio en Santiago, por fuego en instalaciones de una empresa abandonada.

La institución informó que múltiples voluntarios y máquinas de 14 Compañías combaten la emergencia provocada en la intersección de Padre Orellana con General Gana.

Aún no está confirmado si en el interior de la estructura hay almacenamiento de materiales químicos o peligrosos. 

Según reportan, el incendio también podría estar afectando a un laboratorio y a una ferretería del sector. 

A raíz de la emergencia, se han efectuado desvíos de tránsito en el cuadrante de Padre Orellana con General Gana. Autoridades recomiendan tomar vías alternativas.

Por el momento, la causa del origen de este incendio estructural se desconoce.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Adultos mayores de 65 años pueden recibir $81.257 sin postular: Revisa si cumples los requisitos

Lo último

Lo más visto

Tenía 26 años y era chilena: Identifican el cuerpo hallado frente a casa de alcaldesa en Quinta Normal

PDI informó la identidad de la persona cuyo cuerpo estaba dentro de la caja de cartón arrojada por conductor de camión que fue detenido.

10/03/2026

Cambio de Mando 2026: Horario completo y cronograma de la ceremonia en el Congreso

A partir de las 12:00 de este miércoles 11 de marzo se llevará a cabo la ceremonia de cambio de mando presidencial. Revisa las actividades previas y horarios.

10/03/2026

Eran un padre, esposa e hijo: Revelan las identidades de las víctimas fatales de la tragedia de Algarrobo

Las autoridades confirmaron que cuatro personas resultaron fallecidas, dos de los cuales corresponden a ciudadanos estadounidenses. En cuanto a la causa probable de la muerte correspondería a asfixia por sumersión.

10/03/2026

Quién es y qué rol tuvo el detenido por trasladar cuerpo frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal

PDI dio con la detención de su un sujeto que estaría vinculado con el cadáver que apreció el domingo en un barrio residencial de Quinta Normal. Según antecedentes preliminares, el sujeto habría recibido un pago para realizar la labor.

10/03/2026
Publicidad