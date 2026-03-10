Alerta por gran columna de humo en Santiago: Bomberos combaten incendio estructural - Chilevisión

Una gran columna de humo llamó la atención desde distintos puntos de la capital. Bomberos de Chile declaró tercera alarma de incendio en Santiago, por fuego en instalaciones de una empresa abandonada.

La institución informó que múltiples voluntarios y máquinas de 14 Compañías combaten la emergencia provocada en la intersección de Padre Orellana con General Gana.

Aún no está confirmado si en el interior de la estructura hay almacenamiento de materiales químicos o peligrosos.

Según reportan, el incendio también podría estar afectando a un laboratorio y a una ferretería del sector.

A raíz de la emergencia, se han efectuado desvíos de tránsito en el cuadrante de Padre Orellana con General Gana. Autoridades recomiendan tomar vías alternativas.

Por el momento, la causa del origen de este incendio estructural se desconoce.