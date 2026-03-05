Municipio de Santiago realiza retiro de rucos en el río Mapocho: Operativo derivó en incendio - Chilevisión

Funcionarios del municipio de Santiago comenzaron esta mañana un retiro de rucos en el lecho del río Mapocho, justo abajo del puente del Arzobispo.

Maquinarias pesadas se encuentran erradicando las viviendas de personas en situación de calle que estaban instaladas en ese lugar.

Las autoridades advirtieron que este sector también servía de guarida para esconder elementos robados, incluso se han retirado algunas armas blancas y elementos contundentes.

Durante el operativo, una de las personas en situación de calle prendió fuego a sus pertenencias, lo que provocó grandes llamaradas bajo el puente.

A raíz de esto, desde Transporte Informa señalaron que una de las pistas se mantiene restringida en el Puente Patronato, mientras se realiza la remoción de escombros en el lugar.