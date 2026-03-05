“No retrocedamos en DD.HH”: Pdte Boric hace llamado al Senado por proyecto de ley que conmuta penas - Chilevisión

El mandatario reaccionó al proyecto de ley recientemente aprobado y expresó su desacuerdo con este. "Por las víctimas de estos graves delitos, por el presente y el futuro", declaró.

El presidente Gabriel Boric reaccionó con un mensaje publicado en redes sociales al proyecto de ley recientemente aprobado, que busca conmutar penas de cárcel a reclusos mayores de 75 años que padecen de enfermedades terminales.

Esta iniciativa fue aprobada con 23 votos a favor y 22 en contra por el Senado, y ha sido ampliamente cuestionada por la posibilidad de dejar en libertad a criminales de lesa humanidad.

El llamado del Pdte. Gabriel Boric al Senado

El mandatario en ejercicio publicó un mensaje en su cuenta de X, donde expresó su descontento con esta desición e hizo un llamado al Senado de la República.

"Los crímines de lesa humanidad son una de las acciones más horribles que reconoce nuestra legislación y también el mundo entero", partió diciendo.

Boric se refirió a las condenas de los privados de libertad que podrían ser conmutadas con este poyecto de ley. "No solo permitiría que estos condenados estén en sus domicilios, sino que también aquellos con condenas por homicidio, parricidio y violación".

"Hago un sentido llamado al Senado de la República para que no retrocedamos en derechos humanos en Chile, por quienes sufrieron, por quienes lucharon, por las víctimas de estos graves delitos, por el presente y el futuro", finalizó la máxima autoridad.