“Para él, ella era muy importante”: Aseguran que Pedro Vidal y Nicole Block tuvieron una extensa relación amorosa - Chilevisión

La influencer habría conocido al círculo íntimo del cirujano plástico, con quien habría mantenido una relación amorosa por más de un año.
Este jueves se dieron a conocer nuevos detalles respecto del vínculo entre la influencer Nicole Block y el cirujano plástico, Pedro Vidal, tras las acusaciones que ella realizó en su cuenta de Instagram.
Block había asegurado que siempre pagó por sus intervenciones estéticas en la clínica de Vidal, pero que hubo situaciones que traspasaron los límites entre médico y paciente.
Momentos después, el doctor Vidal confirmó haber mantenido encuentros sexuales con Nicole, asegurando que "Llevo mucho tiempo en soledad y de puro leso, o quizás ingenuo, caí en su trampa y no tiene más importancia que eso. No he hecho nada malo".
Sin embargo, LUN se contactó con el círculo cercano del doctor Vidal, quienes precisaron que ambos mantuvieron "una relación amorosa formal y estable por más de un año".
Nicole Block habría sido la "polola oficial" del cirujano e incluso habrían tenido una vida de pareja normal, compartiendo actividades cotidianas, lo que le permitió a la actriz ser integrada en el núcleo íntimo del médico, conociendo a su familia.
"Para él, ella era muy importante, nada casual", concluyeron.