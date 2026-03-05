 Choque entre bus y camión dejó una persona muerta y 19 heridos en la Ruta 5 Norte en Ovalle - Chilevisión
05/03/2026 07:46

Choque entre bus y camión dejó una persona muerta y 19 heridos en la Ruta 5 Norte en Ovalle

El conductor del bus habría impactado al camión y producto de la colisión, perdió la vida en el sitio del suceso.

Publicado por CHV Noticias

Durante la madrugada de este jueves, se produjo un accidente de tránsito entre un camión y un bus en la Ruta 5 Norte a la altura de Ovalle en la región de Coquimbo, el cual terminó con una persona muerta y 19 heridos.

Los hechos ocurrieron a eso de las 04:30 horas en el sector de Alcones, en el kilómetro 364, en dirección al norte.

Los antecedentes del accidente

Los primeros antecedentes señalan que el bus habría sido quien impactó al camión por la parte trasera, mientras este transitaba por la primera pista.

Según detalló Transporte Informa Coquimbo a través de sus redes sociales, solo la pista 1 está habilitada, por lo que hicieron un llamado a la precaución, respetando los límites de velocidad y las condiciones del tránsito.

Además, Carabineros indicó a Radio Biobio, la persona que murió sería el conductor del bus y los otros heridos fueron trasladados a diversos recintos asistenciales. Ninguno mantiene riesgo vital.

Finalmente, la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros se encuentra en el sitio del suceso realizando las diligencias correspondientes.

Revisa las publicaciones de X:

