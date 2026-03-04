 Buscan a hombre desaparecido en Cabrero: Habría recibido un mensaje antes de dejar su casa - Chilevisión
Minuto a minuto
Todo lo inició un permiso: Trabajadora de Mejor Niñez agredida revela qué habría causado el ataque Ejército confirmó muerte de suboficial que desapareció tras incidente en Punta Arenas Sismo remece a la zona centro norte del país: Revisa magnitud y epicentro del temblor Buscan a hombre desaparecido en Cabrero: Habría recibido un mensaje antes de dejar su casa Aplicaría para Punta Peuco: Senado aprobó proyecto de conmutación de penas para mayores de 75 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/03/2026 22:22

Buscan a hombre desaparecido en Cabrero: Habría recibido un mensaje antes de dejar su casa

Hugo Arroyo fue visto por última vez el domingo 22 de febrero y según contó su hijo, salió de la casa sin sus documentos y portando únicamente su celular, el que se descargó a las horas después.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Gran preocupación ha generado la desaparición de Hugo Arroyo Beltrán, un hombre de 55 años a quien su familia vio por útlima vez el 22 de febrero en la comuna de Cabrero, región del Biobío. 

Al momento de su desaparición vestía short rosado tipo traje de baño, polera azul y zapatillas y su último paradero fue en el sector Villa Esperanza.

CHV Noticias tomó contacto con su hijo Sebastián Arroyo, quien reveló que ese día su padre salió de su domicilio sin documentos ni dinero.

El hombre portaba solo su teléfono celular, el cual se descargó el día lunes 23 de febrero alrededor de las 07:00 de la mañana.

Desde entonces su familia no ha tenido ninguna información sobre su paradero y presentaron la denuncia ante Carabineros y PDI.

De acuerdo a la información que manejan las autoridades, habría recibido un mensaje telefónico previo a salir de su domicilio. 

Lo que se sabe de su desaparición

Según el relato de su hijo, el día de la desaparición Hugo Arroyo Beltrán tenía previsto una reunión con un amigo, pero esta nunca se concretó.

“Se supone que se iba a juntar con un amigo, pero después que se supo la noticia el mismo amigo vino a la casa y nos comentó que en ningún momento se comunicó con él, sino que fue el día sábado”, detalló. 

Arroyo también tenía otro compromiso durante la tarde de este domingo 22 de febrero ya que tenía que visitar la casa de la madre de su hijo. 

“La visita que hizo a la casa de mi mamá era por el tema de la camioneta que mi mamá necesitaba para hacer unos trámites. Tenía que ir a buscar unos medicamentos a Los Ángeles”, expuso. 

“Él iba a dejar la camioneta y se iba a venir en la misma motito que él tiene hacia su casa en la que vive conmigo y mis abuelos”, agregó. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Tres aportes económicos para cesantes que pueden recibir en marzo sin postulación

Lo último

Lo más visto

Ejército confirmó muerte de suboficial que desapareció tras incidente en Punta Arenas

La institución castrense expresó en un comunicado "sus más sentidas condolencias a la familia y lamentó profundamente" la pérdida de uno de sus integrantes.

04/03/2026

“Nadie está preparado…”: Denise Rosenthal sorprendió en redes al revelar fuerte “crisis personal”

La cantante, que está a solo días de brindar un show en el Teatro Municipal de Santiago, abordó el difícil momento personal y profesional que atravesó en el último tiempo y cómo sufrió el peso de la industria.

04/03/2026

Tres aportes económicos para cesantes que pueden recibir en marzo sin postulación

El Fondo de Cesantía Solidario, Seguro de Cesantía Solidario y Subsidio de Cesantía están disponibles quienes no cuentan con trabajo actualmente. El trámite se realiza con el RUT y Clave Única en el sitio web de la AFC.

04/03/2026

“Caí en su trampa”: Nicole Block lanzó graves acusaciones contra el doctor Pedro Vidal y él respondió con todo

La influencer asegura que se sintió "desprotegida" tras haber traspasado los límites entre médico-paciente y acusó al cirujano plástico de enviar imágenes de las operaciones de sus pacientes.

04/03/2026