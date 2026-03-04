“Caí en su trampa”: Nicole Block lanzó graves acusaciones contra el doctor Pedro Vidal y él respondió con todo - Chilevisión

La influencer asegura que se sintió "desprotegida" tras haber traspasado los límites entre médico-paciente y acusó al cirujano plástico de enviar imágenes de las operaciones de sus pacientes.

Durante la noche de este martes, la influencer, Nicole Block, lanzó una acusación en contra del doctor Pedro Vidal por traspasar los límites entre un médico y una paciente.

Además, la mujer expuso mensajes específicos de ciertas conversaciones, donde confirma que hubo encuentros íntimos entre ambos y el doctor Vidal respondió con todo.

¿Qué pasó entre Nicole Block y Pedro Vidal?

A través de su cuenta de Instagram, Nicole publicó una fotografía de ambos, sumado a dos capturas de pantalla de mensajes específicos.

"Durante un proceso médico personal experimenté situaciones que, a mi juicio, traspasaron esos límites de manera inquietante. Se generaron dinámicas que no correspondían a una relación estrictamente clínica y que me situaron en una posición de evidente asimetría frente a quien tenía autoridad sobre mi tratamiento", relató Nicole.

En esa misma línea, acusó al doctor Vidal de buscarla "en reiteradas ocasiones para mantener encuentros íntimos conmigo, mientras el vínculo médico-paciente aún existía".

Por otra parte, la influencer aseguró que el cirujano plástico le envió en múltiples ocasiones registros de intervenciones médicas de otros pacientes, a pesar de haber manifestado que no quería ver las imágenes, lo que tildó como "perturbador".

En los mensajes que publicó, una persona que Nicole asegura que es el doctor Vidal, menciona: "Amorcito, te di harto más que bola, te persigo hasta por la luna y estás muy ocupada. Tú me das un beso y yo te organizo lo que necesites. Tú no eres una paciente más, te habrás dado cuenta, imagino".

El siguiente texto, dice: "Yo también lo pasé regio contigo y, además del rico s..., me encanta oír tus historias y cuentos; además, estoy muy feliz de que te vaya muy bien. Eres muy creativa y encantadora. Que te vaya bien en la playa el finde. Muchos besos".

Finalmente, el portal Copuchas Chilensis publicó una conversación con el doctor Vidal, donde a través de un audio, él concluye: "Llevo mucho tiempo en soledad y de puro leso, o quizás ingenuo, caí en su trampa y no tiene más importancia que eso. No he hecho nada malo, así que soy un adulto absolutamente normal y soltero. Gracias de nuevo".

Revisa las publicaciones de Instagram: