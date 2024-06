Nicole Block envió dura advertencia a su padre y ex marido: “A los dos supermachitos...” - Chilevisión

La joven justificó su ausencia en redes sociales argumentando que necesitaba "estar en un lugar seguro" y reveló nuevos antecedentes sobre el conflicto con su padre y ex marido, además de reflexionar sobre salud mental y amor propio.

Nicole Block Davis reapareció en redes sociales con potentes acusaciones para su padre y ex esposo, luego de haber estado desaparecida en sus redes sociales durante casi dos semanas.

Al respecto, la actriz pidió disculpas por su ausencia y argumentó que "necesitaba moverme rápido para sentirme un poco más a salvo y estar en un lugar seguro".

¿Qué dijo Nicole Block a su padre y ex marido?

En un extenso video que subió a su cuenta de Instagram, la joven aparece sentaba en una banca con un fondo de naturaleza y junto a ello habló sobre salud mental, conceptos básicos del tema y contestó a quienes le envían mensajes de odio.

Sin embargo, Block lanzó un potente mensaje a su ex marido: "Aún espero la demanda que quedaste en interponer, que tanto anunciaste por la prensa hace bastantes años y he tratado de notificarte el cese de convivencia, pero te escondes como una rata".

En esa misma línea, Nicole agregó: "No te preocupes porque pronto sabrás de mí y toda la violencia física, psicológica y económica que ejerciste contra mí no quedará impune".

Asímismo, catalogó a su padre como "progenitor, gusano, cobarde, poco hombre, miserable, adultero, falso, hipócrita y sobre todo abusador", para luego acusarlo de filtrar conversaciones privadas y así "dejarme como loca", a fin de "cubrir la cantidad de abusos que has cometido durante toda mi vida".

Block recalcó en el video que dicha acción constituye un delito y aprovechó la instancia para revelar más información: "Lamento muchísmo lo que le haces a tus trabajadores, ya que cometes un delito grave contra la intimidad de cada uno de ellos teniendo todas las cámaras con audio en su lugar de trabajo".

"También perdí el miedo"

Por otra parte, Nicole Block reflexionó sobre todo lo aprendido durante este proceso: "Me alegro muchísimo que por fin logré darme cuenta que no te necesito como me lo hiciste creer por años. Yo soy dueña de mi vida y tengo el perfecto control de ella", sentenció.

Además admitió tener "el corazon roto", sin embargo precisó en que "me convertiste en una mujer peligrosa, ya que descubrí que puedo hacer todo, literalmente todo sola".

"Me desafiaste, me humillaste, utilizaste, abusaste, maltrataste, denostaste, invalidaste, y como ya no tengo nada que perder ahí también perdí el miedo, y no me detendrán hasta que se haga justicia", señaló la actriz tanto a su padre, como a su ex marido.

Finalmente la joven concluyó: "Como dice el dicho 'el que ríe último, ríe mejor, y yo prisa no tengo. A los dos super machitos les cuento que nos vemos en tribunales".

Revisa la publicación de Instagram: