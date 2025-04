“Nunca pagó”: Daniel Guerrero mantendría orden de detención por deuda de pensión alimenticia - Chilevisión

En entrevista con Primer Plano, la actriz Araceli Vitta, madre del hijo del músico, detalló que a su ex pareja "no sólo lo pueden tomar detenido en su casa, sino que donde lo encuentren".

El cantante chileno Daniel Guerrero mantendría una orden de detención vigente por adeudar más de $30 millones por concepto de pensión alimenticia.

En entrevista con Primer Plano, la actriz Araceli Vitta, madre del hijo del músico, detalló que, tras interponer la denuncia, desde la PDI nunca dieron con el paradero de su ex pareja tras revisar distintas direcciones.

"Por aquí y por allá, investigando conseguí la dirección de hoy y mi abogado la subió al Tribunal de Familia. La jueza dictaminó una nueva orden de arresto, pero esta vez amplia, es decir, no sólo lo pueden tomar detenido en su casa, sino que donde lo encuentren", indicó Vitta.

Araceli indicó que la deuda del ex vocalista del dúo La Sociedad se divide en dos partes. La primera, de alrededor de $25 millones, monto acumulado hasta que expuso este caso en 2023.

Luego, llegaron a un acuerdo que consistía en tres pasos: Un "abono inmediato" de $5 millones, 99 cuotas de $200 mil y adjudicación de los dineros que recibe Daniel por concepto de derechos de autor. Sin embargo, sólo habría cumplido con el primero.

En total, el cantante debería cerca de $35 millones. "Nunca pagó constantemente", afirmó la actriz.

La respuesta de Daniel Guerrero por orden de detención

Un equipo de Primer Plano se trasladó hasta Chillán, donde el viernes pasado se presentó Daniel Guerrero en un casino, para obtener una declaración suya sobre esta nueva denuncia.

"No tengo idea de lo que estás hablando. No lo he visto, es súper incómoda esta situación", respondió el músico.

Al ser consultado sobre la orden de detención en su contra, Daniel indicó que "puede ser, no lo sé. No te voy a responder, me parece que es absurdo lo que estás haciendo. Si ella quiere hablar en televisión, está bien".

"Yo esto lo veo de la manera en que hay que responder: Legalmente", sentenció el artista.

Mira el reportaje acá: