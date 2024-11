Daniel Guerrero confesó íntimos detalles de su nueva vida con su esposa 18 años menor - Chilevisión

El cantautor aseguró haber "dejado todas las adicciones" luego de su reciente mudanza a Valdivia.

Daniel Guerrero compartió nuevos detalles sobre su vida familiar con su esposa 18 años más joven que él.

En una conversación con Luis Jara en TV+, el ex vocalista de La Sociedad reveló que se mudó o a Valdivia con el fin de dedicarse a la crianza de sus tres hijos.

La nueva vida de Daniel Guerrero

Tras su mudanza en compañía de su esposa, el cantautor reveló que ha dejado de beber alcohol con el objetivo de estar más presente en la vida de sus hijos.

"Dejé todas las adicciones hace un año, no hace tanto, por decisión propia, ni siquiera fue algo impuesto por la señora, como muchas veces me pasa. Creo que tiene que ver con pasar los 50, tiene que ver con que tengo tres pequeños", afirmó.

Asimismo, Guerrero aseguró que el cambio en su estilo de vida tiene mucho que ver con la diferencia de edad que tiene con su esposa y con la necesidad de mantenerse bien para sus hijos.

"Esta nueva vida en Valdivia y lo que se necesita para ser un papá 24/7, estar encima de ellos, del colegio, las cosas. Es ser marido y cumplir con algo, lo que me tiene súper feliz. Y quiero durar, quiero envejecer, quiero ver a mis hijos crecer, quiero ser abuelo", comentó.

Por otro lado, el artista aseguró que su esposa es una de las grandes influencias en su música: "Me he vuelto un macabeo feliz, me encanta, y fíjate que encontré la felicidad que pensé que nunca iba a sentir".