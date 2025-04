“Todo lo que dicen de él es verdad”: Pam Pam descueró a Rafa Araneda por polémica en Viña 2025 - Chilevisión

La humorista se refirió en duros términos a la intervención del animador durante su rutina en Viña 2025 y reveló detalles inéditos sobre esa noche en conversación con Luis Slimming.

Pam Pam habló por primera vez en extenso respecto de su rutina en Viña 2025 y se refirió en duros términos sobre Rafa Araneda, a quien cuestionó por la intervención que realizó la noche en que se presentó en la Quinta Vergara.

La humorista aseguró que no se le permitió terminar de contar los chistes que tenía preparados y cuestionó que durante la rueda de prensa se hiciera hincapié en el uso de celulares del público y el raiting.

"Todo lo que dicen de él es verdad"

En conversación con Luis Slimming para su podcast "Entre Broma y Broma", Pam Pam señaló: "¡Ah, ese co...! ¡Todo lo que dicen de él es verdad! ¡Mon Laferte, te entiendo!".

En esa misma línea, agregó: "Es que el cu… Me felicitan, la gente grita '¡Gaviota!', me dan la de Plata y el hu… se queda callado. Estaba esperando que le dijeran algo por sono y hace así como: 'Perfecto… Entonces, ¡Gracias, Pam Pam!' y yo así: '¡¿En serio, hu…, para eso me hu... tanto?!'".

Después de la intervención, Pam Pam bajó del escenario, camino al backstage del evento y relató que "yo me bajé como en shock (...) cuando me bajo tenía que hablar con Joaquín Méndez (...) me ponen en la pantalla y me dicen: 'Ah no, ya no, y me sacan' Me tuvieron caleta de rato parada ahí".

Aunque reconoció que Karen Doggenweiler fue a verla al camarín antes del show para darle ánimos y felicitarla, Pam Pam reveló que Rafael la visitó después: "Me dice: 'Me dijeron que estabas muy nerviosa y por eso te bajé'", "¡Yo no estaba nerviosa hue... mentiroso", contestó ella.

"Ah, entonces me soplaron mal", respondió Araneda, por lo que la humorista lanzó duros comentarios en su contra: "Ándate a Miami chu... (...) me cayó como el ... No lo voy a volver a ver nunca más, así que da lo mismo la hu... que diga también el hu... Está en Miami forrado", sentenció.

Finalmente, la humorista admitió que "ahí yo igual quedé como bajoneada", debido a que no le dejaron continuar en el escenario.