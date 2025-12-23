 Capturan a prófugo que atacó con bomba molotov a vehículo de Carabineros durante el estallido social - Chilevisión
Minuto a minuto
En qué consiste el corredor humanitario que propone Kast: Se reunió con el presidente de Ecuador Chilena fue detenida por el ICE en EEUU: Estuvo más de 9 meses en situación migratoria irregular Sismo remece a la zona centro del país: Revisa su magnitud y epicentro Capturan a prófugo que atacó con bomba molotov a vehículo de Carabineros durante el estallido social Emergencia en Litueche: Obligan a evacuar por incendio forestal que amenaza viviendas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
23/12/2025 20:38

Capturan a prófugo que atacó con bomba molotov a vehículo de Carabineros durante el estallido social

Se trata de un sujeto que mantenía dos órdenes de aprehensión vigentes, una de ellas relacionada a este caso. Tras su detención fue puesto a disposición del 3° Juzgado de Garantía de Santiago.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Carabineros detuvo a un hombre que se encontraba prófugo de justicia tras lanzar una bomba molotov a vehículo policial durante estallido social.

Personal de Carabineros del Departamento SEBV detuvo al sujeto en la intersección de calle Miguel León Prado con avenida Santa Rosa, comuna de Recoleta, y al momento de verificar los antecedentes advirtieron que mantenía dos órdenes de aprehensión vigentes.

La primera correspondía al delito de homicidio frustrado de carabinero en ejercicio de sus funciones, por la cual se encontraba condenado a una pena total de 10 años y 1 día de presidio.

La segunda en tanto, está asociada al delito de hurto simple, emitida por el 2° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.

Prófugo por lanzar molotov en el estallido social

Sobre el hecho respecto del estallido social, ocurrió el 12 de febrero de 2021, en el marco de las manifestaciones que vivía el país.

En esa oportunidad, un grupo numeroso de personas atacó un Cuartel Móvil de Carabineros en la comuna de Recoleta, lanzando objetos contundentes y artefactos incendiarios.

Durante el ataque, el imputado fue sorprendido arrojando bombas molotov contra el vehículo policial, el cual resultó con daños totales a raíz del incendio. 

Como medida cautelar, el hombre estuvo en prisión preventiva hasta marzo de 2022. Sin embargo, desde octubre de 2023 se mantenía prófugo de la justicia, pese a que la sentencia condenatoria fue ratificada por la Corte Suprema el 8 de enero de 2025.

El coronel Rodrigo Arroyo, jefe del Departamento SEBV, informó que el sujeto registra una condena por los delitos de homicidio frustrado contra carabinero en el ejercicio de sus funciones, hurto y lanzamiento de artefactos incendiarios a personal policial. 

“Tras conocerse la resolución de su condena en octubre de 2023, fue declarado prófugo de la justicia iniciándose diferentes procesos investigativos con equipos especializados de Carabineros, logrando la tarde de ayer su detención en Santiago Centro”, detalló.

Por instrucción de la Fiscalía Centro Norte, el detenido fue puesto a disposición del 3° Juzgado de Garantía de Santiago para continuar con los procedimientos judiciales correspondientes.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Navidad 2025 en Chile: ¿A qué hora cierran los malls y supermercados el 24 de diciembre?

Lo último

Lo más visto

“Veo que mi sobrino cae”: Tío de joven de 17 años asesinado de un balazo en feria navideña dio crudo relato

Un tío del adolescente fallecido contó cómo ocurrieron los hechos al interior de la feria navideña luego de lo que habría sido un intento de robo en contra del menor de edad. También se conoció que el mismo lunes se había matriculado en la universidad.

23/12/2025

Alerta en La Florida: Dos muertos y un herido en nueva balacera en feria navideña

Según información preliminar, tres feriantes fueron atacados por un sujeto a bordo de una motocicleta que propinó cerca de 10 disparos.

23/12/2025

“Atracción incontrolable”: Chino Ríos presume su nuevo romance con influencer con intenso post

"En dos días se perdieron todos los límites y se transformaran en cariño y atracción incontrolable", escribió el extenista en Instagram, donde presentó a su enamorada con un apasionado escrito.

23/12/2025

“Luchó, gritó y pidió ayuda”: El crudo relato de la mamá de niña mordida 130 veces por dos perros

El grave incidente ocurrió cuando Antonella, de 10 años, estaba al cuidado de un familiar directo. Si bien él dijo que todo ocurrió en 3 minutos, la menor habría estado luchando por su vida cerca de 30 minutos sin recibir auxilio.

23/12/2025