Condenan a tres carabineros por golpiza a manifestante durante el estallido social en Ñuñoa - Chilevisión

Las condenas se suman a otras nueve obtenidas para uniformados que eran parte del grupo de Fuerzas Especiales que fueron acusados por obstrucción a la justicia y falsificación de instrumento público.

La Fiscalía Oriente informó de un veredicto condenatorio en contra de tres carabineros investigador por una brutal golpiza a Moisés Ordenes en plaza Ñuñoa, en el contexto del estallido social, los que se suman a otros nueve condenados por el mismo hecho.

Se trata de Martín Blanc Cabrera, condenado por apremios ilegítimos y falsificación de instrumento público con obstrucción a la investigación y Gabriel Fernandois Soto y Eduardo García Rivera, estos dos últimos por apremios ilegítimos.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Esta condena se suman a otras nueve obtenidas en procedimientos abreviados respecto de carabineros que era parte del piquete que fueron acusados por obstrucción a la justicia y falsificación de instrumento público.

La sentencia se conocerá el día martes 9 de septiembre de 2025 a las 13:30 horas.

Brutal agresión

La agresión se produjo el 21 de octubre de 2019, cuando Moisés Ordenes se manifestaba tras el toque de queda. Ahí fue aborado por un grupo de 12 uniformados de las Fuerzas Especiales, quienes lo golpearon golpeó con lumas y patadas.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Cuando cayó al suelo producto de los golpes, ellos lo siguieron agrediendo, hecho que quedó registrado en vivo por las cámaras de CHV Noticias.

Producto de la golpiza el hombre quedó con graves secuelas: un pulmón perforado, cinco costillas fracturadas, un hombro dislocado, un diente menos, dos astillados y su nariz rota.