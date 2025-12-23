Insólito: Carabineros detecta “árbol navideño” de marihuana en plena vía pública - Chilevisión

En pleno operativo antidrogas, personal de Carabineros detectó y retiró un "árbol navideño" de marihuana en plena vía pública en San Bernardo, región Metropolitana.

Funcionarios policiales captaron la presencia de la planta de cannabis al costado de una casa, en medio de un pasaje de la mencionada comuna.

El capitán Luis Jara sostuvo que el hallazgo "llamó poderosamente la atención" de Carabineros, especialmente por su tamaño, los cuidados que recibía y sus motivos festivos.

"Nos llama la atención porque tenía adornos navideños y una luz led solar que le daba luz en la noche", expresó, añadiendo que su presencia "es producto de la normalización de la droga".

El uniformado detalló que la planta —de 3 metros de alto y 2 de circunferencia— recibía cuidados especiales y era regada por dueños o vecinos.

Tras su detección, los uniformados procedieron a hacer el retiro de la especie desde la vía pública.

Minutos antes, Carabineros había detectado un lugar de acopio de consumidores de pasta base.