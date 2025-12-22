 VIDEO | Captan el descuido clave que hizo caer a peligrosa “pistolera de Conchalí”: Un detalle la delató - Chilevisión
22/12/2025 20:06

VIDEO | Captan el descuido clave que hizo caer a peligrosa “pistolera de Conchalí”: Un detalle la delató

Los tatuajes en manos y antebrazo fueron claves para identificar a la mujer que cuenta con antecedentes por delitos como hurto simple, amenazas, robo en lugar habitado y porte de arma cortante, entre otros.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Personal de Carabineros de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) detuvo a una mujer conocida como la “pistolera de Conchalí”, acusada de asaltar farmacias y ferreterías.

Se trata de una joven identificada con las iniciales C.M.T.P., quien cometía los delitos a plena luz del día, ingresando a locales comerciales portando un arma con la que intimidaba a los locatarios con el fin de sustraer dinero en efectivo.

Tras 15 días de investigación, la mañana de este lunes se concretó de detención de la “pistolera”, a eso de las 11:50 horas, gracias a un procedimiento encabezado por Carabineros de la Prefectura Santiago Norte.

El detalle que delató a pistolera de Conchalí

Según los antecedentes de la investigación policial, la mujer cuenta con antecedentes por delitos como hurto simple, amenazas, robo en lugar habitado, porte de arma cortante, riña, lesiones y daños simples.

El detalle clave que permitió su identificación fueron los tatuajes en manos y antebrazos, que quedaron en evidencia en cámaras de lugares donde cometió los delitos. 

Ahora, por instrucción del Ministerio Público, la denominada “pistolera de Conchalí” pasará a control de detención durante la jornada de este martes para definir las medidas cautelares correspondientes.

