Emiten avisos por tormentas eléctricas y vientos con rachas de hasta 80 km/h en la zona centro-sur - Chilevisión

09/02/2026 18:50

Emiten avisos por tormentas eléctricas y vientos con rachas de hasta 80 km/h en la zona centro-sur

Estos avisos, vale recordar, son emitidos por la DMC cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Publicado por CHV Noticias

La Dirección Meteorológica de Chile emitió este lunes un aviso por probables tormentas eléctricas y otro por "viento normal a moderado" que afectarán esta semana a regiones de la zona centro-sur de Chile.

Estos avisos, vale recordar, son emitidos cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Tormentas eléctricas en el sur 

El aviso por tormentas eléctricas estará vigente desde hoy hasta la tarde del martes 10 de febrero, a raíz de una condición sinóptica de "frente frío" que también vendrá con probabilidad de granizos.

Estos fenómenos afectarán a las siguientes zonas:

      • La Araucanía: Litoral, Cordillera Costa, Valle
      • Los Ríos: Litoral, Cordillera Costa, Valle
      • Los Lagos: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Chiloé, Litoral Interior

Fuertes vientos desde la RM al sur 

El organismo también detalló que para la tarde de martes se espera "viento normal a moderado" producto de un frente frío en las siguentes zonas del país:

      • La Araucanía: Litoral, Valle
      • Los Ríos: Litoral, Cordillera Costa, Valle

En el litoral y el valle de La Araucanía el viento tendría una velocidad entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que para el litoral, el valle y la Cordillera de la Costa de Los Lagos se esperan rachas de hasta 70 km/h.

Este mismo martes, a raíz de una condición sinóptica de "corriente en chorro", un frente de "viento normal a moderado" afectará desde la tarde la noche del 10 de febrero a las siguientes zonas:

      • Metropolitana: Cordillera
      • O'Higgins: Cordillera
      • Maule: Cordillera
      • Ñuble: Cordillera
      • Biobío: Cordillera

