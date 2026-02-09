 ¿Reina de Viña? Actriz Daniela Lhorente revive icónico personaje y da luces de posible candidatura - Chilevisión
09/02/2026 20:03

¿Reina de Viña? Actriz Daniela Lhorente revive icónico personaje y da luces de posible candidatura

La intérprete volvió a encarnar a Waleska Marambio, su recordado papel en El Circo de las Montini, causando furor en redes sociales. Además, publicó un misterioso video en Instagram.

Publicado por CHV Noticias

La actriz chilena Daniela Lhorente se sumaría a la carrera por el reinado de Viña 2026, luego de un misterioso video con uno de sus icónicos personajes.

Se trata de Waleska Marambio, su recordado papel en la teleserie El Circo de las Montini, que volvió a reencarnar con éxito en redes sociales.

"Aquí estamos, chiquillos: De reina de Limache a quién sabe dónde... El que sabe, sabe", dijo Lhorente en un video compartido en su cuenta de Instagram.

¿De reina de Limache a Viña del Mar?

En el registro, la intérprete aparece luciendo su banda y corona de Limache y luego se tiró un piscinazo al estilo Viña.

"La legal que si fui reina de Limache, ¿por qué no podría ser de otros lugares? Se vale soñar lindura", escribió Daniela en la descripción del video.

Las reacciones no se hicieron esperar y varios usuarios entendieron esta publicación como un claro guiño para el certamen viñamarino.

"Me encanta la idea", "ese piscinazo era justo y necesario" y "la legal que la Waleska debe ser reina de Viña", fueron parte de los comentarios.

