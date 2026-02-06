 Quiere suceder a Emilia Dides: Ignacia Michelson oficializó su candidatura a reina de Viña 2026 - Chilevisión
06/02/2026 11:16

Quiere suceder a Emilia Dides: Ignacia Michelson oficializó su candidatura a reina de Viña 2026

La polémica chica reality anunció su postulación al certamen, sumándose así a otras aspirantes como la reciente ganadora de Fiebre de Baile, Skarleth Labra.

Publicado por CHV Noticias

Comenzó la carrera por el reinado del Festival de Viña del Mar 2026. En las últimas horas, Ignacia Michelson oficializó su candidatura al concurso.

La polémica chica reality postula a la corona como representante del programa Estilo Chic, de canal Visión Plus, junto al comunicador Matías Godoy.

A través de un comunicado, el programa indicó que "Ignacia y Matías encarnan carisma, presencia, conexión con el público y una fuerte influencia en el mundo del espectáculo y la moda".

"Su participación no solo aporta frescura y energía al certamen, sino que fortalece una candidatura moderna, cercana y alineada con las nuevas audiencias", aseguraron.

Cabe mencionar que esta misma señal llevó en 2025 al comunicador Camilo González, quien se coronó como rey de la edición pasada junto a Emilia Dides.

Otros nombres que competirán por el reinado de Viña 2026

Michelson no es el único nombre que va por la corona de Viña 2026. Este jueves se anunció que Skarleth Labra, reciente ganadora de Fiebre de Baile, será la representante de Chilevisión.

"Me comprometo, voy a dar lo mejor de mí, pero yo lo intenté una vez y me ganó la Naya (...) lo vamos a dar todo, más que nada para disfrutar, salir un poquito de la zona de confort y nada, lo vamos a pasar bien", confirmó Labra en Plan Perfecto.

Esta semana, Cecilia Gutiérrez filtró en su podcast Bombastic otros rostros de la televisión y las redes sociales que postularán al certamen.

El cantante italiano Matteo Bocelli corre como favorito para ser el rey del concurso, además figuran otros nombres como el influencer Leonardo Vallana (Princeso), la modelo Inna Moll, la actual Miss Universo Fátima Bosch, y la cantante y actriz Karla Melo.

