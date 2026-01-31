 La polémica declaración de Ignacia Michelson sobre Diego Venegas tras quiebre: Involucran a Chilota - Chilevisión
31/01/2026 13:04

La polémica declaración de Ignacia Michelson sobre Diego Venegas tras quiebre: Involucran a Chilota

Sigue siendo un misterio si los nuevos chicos reality tienen una relación o solo una amistad, sin embargo, la expareja de Diego tiene su opinión clara al respecto.

Publicado por Josefina Vera

Ignacia Michelson salió nuevamente a dar polémicos detalles sobre su ex pareja, Diego Venegas, en medio de rumores sobre una relación entre este y Fernanda Valenzuela, más conocida como la Chilota.

Esto generó que la excompañera de reality de Michelson, aclarara en redes sociales la verdad sobre los dichos de la Dj.

Michelson contra Diego y Chilota

"Él trató de volver conmigo", aseguró Ignacia a través de su cuenta en Instagram, luego de que alguien le comentara que Diego y Chilota estaban en una supuesta relación amorosa.

En este sentido, agregó: "Obviamente yo no quise volver con él porque una mujer como yo, obvio, no está para perder el tiempo ni esperar a nadie porque el tiempo se va rápido".

"Está con la persona que tiene que estar", cerró Michelson junto a una mueca.

Por su parte, la Chilota aclaró que su excompañera "está opinando sin saber lo que pasa realmente".

Recordemos que hace un par de días, Diego y Fernanda compartieron una serie de fotografías disfrutando en la playa, las que fueron acompañadas por un mensaje de agradecimiento por lo que han vivido desde que se conocieron.

