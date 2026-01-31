 ”Hablando de feos...”: Revive la rutina de Claudio Michaux que hizo reír al Festival de Las Condes - Chilevisión
31/01/2026 10:33

”Hablando de feos...”: Claudio Michaux saca carcajadas en primera noche del Festival de Las Condes

El comediante dejó en evidencia la gran brecha generacional de su público, causando risas en todas las edades.

Publicado por Josefina Vera

La noche de este viernes, el comediante Claudio Michaux fue la cuota de humor en el Festival de Las Condes 2026.

Con una nueva rutina tras su paso por el Festival de Olmué, el streamer sacó carcajadas recordando icónicos personajes de la TV, mostrando cómo han cambiado las generaciones, así como también el rol de la madre en los 90' y ahora.

Claudio Michaux prendió el Festival de Las Condes

Interactuando con su público, el humorista vio que tenía gente de todas las edades, por lo que comparó las generaciones y sus reacciones a los programas de televisión.

Recordando comerciales de antaño, así como también la recordada broma a Junior Playboy, Michaux expuso el tipo de humor al que los jóvenes actualmente son ajenos.

"Ustedes ahora tienen una tele 4K de 60 pulgadas. Son así de grandes las pantallas. En esa definición hasta Benjamín Vicuña se ve como yo", comentó entre risas, para rematar con: "Oye, y hablando de feos, ayer Kaminski…".

Para rematar su noche, Claudio contó algunas vivencias con su madre, la típica madre chilena con la que todo el público pudo conectar, y la falta de "crianza respetuosa".

Revisa aquí la rutina de Claudio Michaux en el Festival de Las Condes

