Ex Bono Marzo 2026: Revisa quiénes son los primeros en recibir los $66.834 del Aporte Familiar Permanente - Chilevisión

El Aporte Familiar Permanente es un apoyo económico automático que será entregado en tres tandas durante los próximos dos meses. Conoce a continuación los detalles.
El Aporte Familiar Permanente, también conocido como ex Bono Marzo, está a la vuelta de la esquina para aliviar el bolsillo de cientos de familias.
Con un nuevo monto de $66.834, el beneficio será entregado en tres grupos, siendo el primero durante el mes de febrero.
El primer grupo de personas beneficiadas con el aporte monetario lo recibirá a partir del 16 de febrero.
En este grupo están quienes cobran aportes como el Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar).
Las siguientes fechas de pago del Aporte Familiar Permanente son: