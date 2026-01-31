 Ex Bono Marzo 2026: Revisa quiénes son los primeros en recibir los $66.834 del Aporte Familiar Permanente - Chilevisión
31/01/2026 09:46

Ex Bono Marzo 2026: Revisa quiénes son los primeros en recibir los $66.834 del Aporte Familiar Permanente

El Aporte Familiar Permanente es un apoyo económico automático que será entregado en tres tandas durante los próximos dos meses. Conoce a continuación los detalles.

Publicado por Josefina Vera

El Aporte Familiar Permanente, también conocido como ex Bono Marzo, está a la vuelta de la esquina para aliviar el bolsillo de cientos de familias.

Con un nuevo monto de $66.834, el beneficio será entregado en tres grupos, siendo el primero durante el mes de febrero.

¿Cuándo se entrega el beneficio al primer grupo?

El primer grupo de personas beneficiadas con el aporte monetario lo recibirá a partir del 16 de febrero.

En este grupo están quienes cobran aportes como el Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar).

Próximos pagos del ex Bono Marzo

Las siguientes fechas de pago del Aporte Familiar Permanente son:

  • Grupo 2: Pago a partir de 2 de marzo: Aquellas personas que entre el 1 y el 14 de febrero cobraron sus beneficios de Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades.
  • Grupo 3: Pago partir del 16 de marzo: Trabajadores y pensionados de entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.
