¿Qué pasó con Elvira López? Revelan la verdad tras su ausencia en la reunión de Brujas - Chilevisión

La intérprete fue la única que no participó del reencuentro que causó furor en redes sociales. Mane Swett, Lorena Capetillo, Ingrid Cruz y Antonella Ríos se reunieron después de 20 años.

El elenco de la recordada teleserie Brujas desató una ola de reacciones tras reunirse después de 20 años. Sin embargo, en redes sociales notaron la ausencia de una querida integrante.

Se trata de la actriz Elvira López, la única ausente del quinteto completado por Mane Swett, Antonella Ríos, Ingrid Cruz y Lorena Capetillo.

Según consignó LUN, López lleva años alejada de los medios y la televisión, por lo que ninguna de las integrantes mantiene contacto con ella en la actualidad.

"Intenté mucho dar con ella para esta producción y otras juntas más; así que amaría que lea esta entrevista y sepa esto para que se ponga en contacto", señaló Capetillo al citado medio.

Cabe recordar que Elvira López, quien interpretó a Candelaria en Brujas, deslumbró en pantalla abierta con papeles en teleseries como Machos, Hippie y Alguien te mira. Su último rol televisivo ocurrió en 2012, para la serie Decibel 110.

La reunión de Brujas que causó furor en redes sociales

Al estilo de la famosa serie Bridgerton, las actrices chilenas volvieron a interpretar sus icónicos personajes de la teleserie Brujas.

"El romance entre Sophie y Benedict cruzó fronteras y llegó a los oídos de las profesionales del servicio, a quienes no se les pasa ni una", escribió Netflix en la descripción del video.

La pieza muestra a las intérpretes leyendo una edición de Lady Whistledown, que detalla los chismes de "la alta sociedad" en la serie de Netflix.

De inmediato, la publicación causó nostálgicas reacciones entre los usuarios. "Máximas", "toma cachito goma", "volvieron las Brujas" y "no lo puedo creer", fueron parte de los comentarios.