¡Histórico! Geofísica chilena Valeria Cortés es la primera mujer en descender a la Fosa de Atacama - Chilevisión

La científica nacional se sumergió a 7.680 metros de profundidad a bordo de una cápsula para investigar la subducción en el norte del país. La hazaña realzó a Chile como actor relevante en la materia y visibilizó el trabajo y liderazgo femenino.

El 23 de enero quedará inscrito en la historia de nuestro país: la doctora Valeria Cortés protagonizó un hito sin precedentes al descender los 7.680 metros de profundidad de la Fosa de Atacama, convirtiéndose en la primera mujer en el mundo en llegar a ese punto del fondo marino.

“Estaba super nerviosa antes del descenso. De hecho, la noche anterior dormí muy poco, creo que cerca de dos horas. Tampoco dormí después de volver, estaba desbordada con muchas emociones”, expresó tras la épica hazaña.

La geofísica de la Universidad de Chile, académica de la Universidad Católica e investigadora del Instituto Milenio de Oceanografía (IMO) formó parte de la expedición "Joint China-Chile Atacama Trench Expedition" (JCATE), que busca explorar el océano profundo.

En tanto, la avanzada cápsula sumergible con la que exploraron el océano fue fabricada por la Corporación Estatal Limitada de Construcción Naval de China (China State Shipbuilding Corporation Limited, CSSC) llamada Fendouzhe ("Luchador" en chino).

En esta aventura de 11 horas, la expedición logró grabar videos, capturar fotografías y rescatar valiosas muestras biológicas y geológicas, abriendo nuevas puertas para el estudio de la vida submarina.

"Más que la primera mujer, me gusta resaltar que somos el primer grupo de mujeres en una expedición así. Junto a mis colegas chilenas y chinas compartimos la emoción y nos apoyamos para llegar así de lejos", resaltó Valeria.

Valeria explicó el objetivo de la expedición en Fosa de Atacama

“Nosotros venimos estudiando la subducción acá en el norte de Chile hace varios años", explicó Valeria sobre la expedición, en conversación con la Subdirección de Comunicaciones FCFM-UCHILE.

"Hay unos instrumentos instalados por investigadores del IMO y de otras instituciones que están mostrando registros de deformación de las placas tectónicas en el tiempo. Queremos entender esta deformación”, complementó.

En esa línea, señaló que "los grandes terremotos han mostrado que se comportan en forma muy diferente, según las características particulares de la subducción que los genera".

"Eso impacta, en gran medida, en cómo se desarrollan los tsunamis. Para eso es importante saber qué tipo de rocas y sedimentos componen el sistema. Por ejemplo, no es lo mismo deformar “una roca blanda que una roca dura”.

"Por supuesto, esperamos publicar artículos científicos, pero lo que más me interesa, a largo plazo, es aportar a que nuestro país esté preparado frente a futuros eventos geológicos".

Además de abrir nuevas oportunidades para el desarrollo de investigaciones y reforzar a Chile como un actor relevante en materia oceanográfica internacional, este logro ha logrado visibilizar el liderazgo femenino en áreas tradicionalmente dominadas por hombres.

¿Qué es y dónde está la Fosa de Atacama?

La Fosa de Atacama se extiende frente a las costas del norte de Chile, y es tan profunda como desconocida, pues tiene 5.900 metros de extensión y 8.069 metros de profundidad.

La revista norteamericana National Geographic señala que es una de las zonas más profundas del océano, formada por el proceso de subducción, un proceso geológico donde una placa se desliza y hunde por debajo de otra.

Precisamente, en la Fosa de Atacama la placa tectónica de Nazca se desliza por debajo de la placa Sudamericana, movimiento que provocaría terremotos frecuentes en Chile y Perú, así como actividad volcánica en la cordillera de los Andes.

Para poner en perspectiva, la fosa marina más profunda, además de la más conocida, es la fosa de las Marianas, ubicada en el Océano Pacífico con casi 11 mil metros de profundidad, superando a otras como la fosa de Tonga, con 10.882 metros, y la fosa de las Kuriles con 10.542 metros.