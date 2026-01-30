 Postergan anuncio de delegados presidenciales y subsecretarios de Kast para la próxima semana - Chilevisión
30/01/2026 11:59

Postergan anuncio de delegados presidenciales y subsecretarios de Kast para la próxima semana

La nómina de delegados pesidenciales estaba programada para ser anunciada este viernes, mientras que los subsecretarios serían confirmados el próximo 6 de febrero.

Publicado por Lisette Pérez

El cronograma del presidente electo José Antonio Kast volvió a sufrir un cambio, luego de que su equipo confirmara que no se realizará el anuncio de sus delegados presidenciales este viernes como estaba presupuestado.

Dicho anuncio será reprogramado para la próxima semana y también incluirá el listado de los subsecretarios. Este último aún se encuentra en proceso de definición.

Posibles delegados presidenciales de J. A. Kast

Pese a que el futuro mandatario ha sido bastante reservado en cuanto a los 16 nombres que conformarán la nómina de delegados presidenciales, aún así han salido a la luz las posibles cartas que se barajan:

  • Germán Codina, exalcalde de Puente Alto: Región Metropolitana.
  • Manuel Millones, exCORE: Región de Valparaíso.
  • Víctor Pino, diputado: Región de Coquimbo.
  • Sofía Cid, diputada: Región de Atacama.
  • Juan Eduardo Prieto, ex intendente: Región del Maule.
  • Diego Sepúlveda: Región del Ñuble.
  • Pía Margarit: Región del Libertador Bernardo O´higgins.
  • Julio Anativia: Región del Biobío.

Las modificaciones en la gira por Centro América de Kast han retrasado ambos anuncios.

Recordemos que la nómina de delegados iba a ser revelada este viernes, mientras que los subsecretarios estaba programada para el 6 de febrero.

Ahora ambos listados serán anunciados la próxima semana, los días aún están por ser confirmados.

