Cancelan vuelo de Kast a El Salvador: Se iba a reunir con Bukele para visitar megacárcel - Chilevisión

El presidente electo está de gira en Centro América y el Caribe y este lunes iba a viajar hasta El Salvador con una escala en Miami. Sin embargo, las condiciones climáticas en Estados Unidos obligaron a cambiar su itinerario.
El presidente electo José Antonio Kast sufrió un imprevistó en el marco de su gira por Centro América y el Caribe, ya que vio cancelado su vuelo a El Salvador.
El electo mandatario que asumirá el 11 de marzo tenía previsto reunirse con el presidente Nayib Bukele y visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
En el viaje está acompañado de su esposa, María Pía Adriazola, y sus futuros ministros de Seguridad, Trinidad Steinert, y de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.
Según el programa, Kast tenía que viajar este lunes desde República Dominicana, en un vuelo con escala en Miami.
Sin embargo, las condiciones climáticas debido a las fuertes tormentas que afectan a Estados Unidos obligaron a cancelar y cambiar algunos horarios.
El vuelo original fue prepagado para el 30 de enero y por el momento se desconoce si la agenda del presidente electo le permitirá concretar el viaje.