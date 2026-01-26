Cancelan vuelo de Kast a El Salvador: Se iba a reunir con Bukele para visitar megacárcel - Chilevisión

El presidente electo José Antonio Kast sufrió un imprevistó en el marco de su gira por Centro América y el Caribe, ya que vio cancelado su vuelo a El Salvador.

El electo mandatario que asumirá el 11 de marzo tenía previsto reunirse con el presidente Nayib Bukele y visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

En el viaje está acompañado de su esposa, María Pía Adriazola, y sus futuros ministros de Seguridad, Trinidad Steinert, y de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

Según el programa, Kast tenía que viajar este lunes desde República Dominicana, en un vuelo con escala en Miami.

Sin embargo, las condiciones climáticas debido a las fuertes tormentas que afectan a Estados Unidos obligaron a cancelar y cambiar algunos horarios.

El vuelo original fue prepagado para el 30 de enero y por el momento se desconoce si la agenda del presidente electo le permitirá concretar el viaje.