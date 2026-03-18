Betsy Camino emplazó a Vasco Moulian con potente reflexión que la quebró: “Hay cosas que no se hablan” - Chilevisión

La bailarina pidió un momento en Fiebre de Baile para pronunciar un improvisado pero elocuente discurso en el que explicó, con la voz quebrada, porqué no se debe opinar sobre cuerpos ajenos.

Una potente y emotiva reflexión hizo Betsy Camino en Fiebre de Baile, en la misma noche que se alzó como la gran ganadora al obtener dos calificaciones perfectas del jurado gracias a su interpretación inspirada en la película Coco.

La cubana pidió la palabra a Diana Bolocco para dirigirse a uno de los evaluadores, Vasco Moulián, a propósito de unos dichos que emitió en diversos programas de televisión.

"Hay algo que a mí no me gustó y esto quiero que sepas que te lo voy a decir con mucho respeto", comenzó diciendo. "Vi en varios programas que usted habló de mi cuerpo y hablaba de que éramos como una generación de cristal, que no se podían decir las cosas".

Continuó: "Hay ciertas cosas en verdad, mi querido Vasco, que no se hablan". "Y no es por un tema de belleza, porque, si fuera por eso, no me expongo acá a que me digan ‘gorda’ o ‘panzona’, porque tengo las lucas para ponerme en un quirófano y tunearme de arriba a abajo".

"Hay mucha más historia detrás de los cuerpos”, siguió, para luego hacer una potente confesión, con el fin de ilustrar su punto. "Si usted me quiere dar un consejo, sea de lo que sea, yo soy una mujer muy abierta, soy una mujer que leo muchísimo".

"Entonces, tengo la capacidad para recibir toda la información y toda la crítica, pero antes de exponerlo y mandarme un mensaje delante de todo Chile, yo le invito a usted a que me lo diga siempre de frente”, solicitó la bailarina.

La potente confesión de Betsy en Fiebre de Baile

Con la voz quebrada y evidente emoción, Betsy sinceró que no menstrúa ni ovula. "Y cuando una mujer no ovula, acumula un montón de líquidos en su cuerpo, insomnio, vómitos, mareo".

Luego reveló que, pese a seguir un tratamiento, no podrá cumplir su anhelo de convertirse en madre. "Es muy duro que usted hable así teniéndome aquí todos los días", confesó.

"Usted sabe que yo soy una persona súper respetuosa, a usted siempre lo he recibido con mucho amor y, por ende, como yo respeto, espero lo mismo de su parte”, cerró.

En respuesta, Vasco contestó: “Perfecto. Lo tendrá, Betsy, no tengo ningún problema; le pido las disculpas del caso. No sabía su historia. Tomo sus palabras y le pido disculpas“.