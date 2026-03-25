Encuesta Cadem: Gobierno del presidente Kast registra inédito aumento en la desaprobación tras alza de bencinas

Desde que asumió como presidente hasta esta edición de Cadem, el presidente Kast registra un 15% más de desaprobación a su gobierno.

Este miércoles se publicó una nueva edición de la encuesta Plaza Pública Cadem, la cual revela una abrupta baja en la aprobación al gobierno del presidente José Antonio Kast.

Esto, tras el anuncio de alza histórica en los combustibles, que posiciona el valor de la gasolina de 93 octanos en $370 pesos por litro y al diésel entre $570 y $580 pesos.





¿Qué dice la encuesta Cadem?

Los porcentajes de la encuesta Cadem reflejan que un 49% desaprueba el gobierno de José Antonio Kast, es decir, un 7% más respecto de la encuesta anterior y un 15% más desde que inició su mandato.

En esa misma línea, el 47% aprueba, cuatro puntos menos que en la edición anterior y un 10% menos que cuando comenzó su gobierno.

Respecto del anuncio por el alza de los combustibles, el 59% de los encuestados cree que el gobierno debió buscar otros métodos para subsidiar el precio de la bencina y el 43% cree que el Estado sí tiene los recursos suficientes para poder financiar sus compromisos.

Asimismo, un 33% cree que Chile está enfrentando una situación fiscal crítica y el 22% cree que el país tiene pocos recursos, por lo que se debe priorizar el gasto.

El 46% cree que el alza de las bencinas está relacionado con la guerra en Medio Oriente, el 31% responsabiliza al presidente Kast y el 21% culpa al gobierno del exmandatario Gabriel Boric.

Un 85% de los encuestados piensa que se verá afectado directamente por las alzas, mientras que el 39% opina que el principal afectado es la clase media y un 66% gastará menos en otros ítems para afrontar este aumento.

Además, el 61% de los encuestados declaró que esta medida traerá dificultades económicas severas, el 57% tendrá que dejar de utilizar vehículo para usar transporte público y el 48% dejará de comprar kerosene para la calefacción en invierno.

Finalmente, el 94% cree que el costo de la vida subirá “mucho o bastante” y el 54% cree que el valor de las bencinas seguirá en aumento.